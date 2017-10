Hammer-Los für Thiem, Zverev gegen Serben

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single Live ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single Live ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single Live ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Die Auslosung für das ATP-500-Turnier in Wien hat eine harte erste Runde für Dominic Thiem ergeben, Alexander Zverev muss gegen Victor Troicki ran.

Lokalmatador Thiem war das Glück bei der Auslosung für das ATP-500-Turnier in Wien nicht gegönnt. Gleich in der ersten Runde bekommt es der 24-Jährige mit dem Russen Andrey Rublev zu tun. Ein unangenehmes Los, da Rublev eine starke zweite Saisonhälfte spielt und mit den Siegen über Tomas Berdych und Jack Sock in Peking mit viel Selbstvertrauen in die Hauptstadt reisen wird.

"Ein sehr, sehr guter Spieler, er hat sich vor allem in letzter Zeit sehr verbessert", lobte der Niederösterreicher bei der Auslosung seinen Gegner. Für Thiem, die Nummer zwei der Setzliste, gilt das Turnier in seiner Heimat als Neubeginn nach einer schwierigen Asienreise.

In der zweiten Runde würde schon der nächste Kracher warten. Mit Feliciano Lopez oder Richard Gasquet würde Thiem auf einen erfahrenen Top-Spieler treffen. Im Halbfinale könnte der stark aufspielende Bulgare Grigor Dimitrov lauern, der gegen einen Qualifikaten starten wird.

Zverev-Gegner ebenfalls unangenehm

Thiems Kumpel und Nummer eins des Turniers Alexander Zverev hat mit Victor Troicki ebenfalls kein leichtes Los erwischt. Zverev, der nach der unnötigen Zweitrundenniederlage beim Masters in Peking gegen Juan Martín del Potro auf die Tour zurückkehren wird, sieht sich einem wiedererstarkten Serben gegenüber. Troicki zeigte sich in den vergangenen Wochen mit verbesserter Form und mehr Selbstvertrauen. Die zweite Runde könnte für "Sascha" etwas angenehmer werden. Dort würde er entweder auf Wildcard-Inhaber Ernests Gulbis oder den erfahrenen Franzosen Gilles Simon treffen. Ein mögliches Halbfinalduell könnte dann gegen den Aufschlagriesen John Isner lauten, der in der ersten Runde auf Zverevs Landsmann Philipp Kohlschreiber trifft.

Dem dritten Deutschen im Bunde Jan-Lennard Struff wurde der Uruguayer Pablo Cuevas als Erstrundengegner zugelost. Der österreichische Wildcard-Inhaber Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde auf den jungen Franzosen Lucas Pouille.

Das Einzel-Tableau in Wien