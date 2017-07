Wimbledon-Halbfinalist in Wien am Start

Topverpflichtung für das Wiener-Stadthallenturnier: Wimbledon-Halbfinalist Tomas Berdych wird bei den Erste Bank Open 500 um den Titel kämpfen.

Während das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in die entscheidende Phase tritt, laufen in Wien die Vorbereitungen auf die vom 21. bis 29. Oktober 2017 stattfindenden Erste Bank Open 500 auf Hochtouren! Turnierdirektor Herwig Straka hat das dritte Major-Turnier des Jahres dazu genutzt, um in London mit zahlreichen Spielern Gespräche über ein Antreten bei dem mit 2.621.850 Euro dotierten ATP-Highlight in der Wiener Stadthalle zu führen.

Und Straka kam mit einer Erfolgsmeldung aus Wimbledon nach Österreich retour, hat doch Tomas Berdych seinen Start bei den Erste Bank Open 500 fix zugesagt. Der Gewinner von 13 ATP-Turnieren kämpft morgen Freitag im Semifinale in Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer um den Einzug in das sonntägige Endspiel. Im Achtelfinale hatte der Tscheche den heimischen Superstar Dominic Thiem in einem packenden Fünfsatz-Thriller besiegt. Thiem wird bekanntlich im kommenden Oktober ebenfalls in der Stadthalle aufschlagen, womit es in Wien zu einer Neuauflage des Duells mit Berdych kommen könnte.

Hochkarätiges Starterfeld

"Es herrscht unter den Topspielern generell ein sehr großes Interesse, bei den Erste Bank Open 500 anzutreten. Wir freuen uns, dass es mit einem Engagement von Tomas Berdych bereits zum jetzigen Zeitpunkt geklappt hat. Er präsentiert sich derzeit in Wimbledon in ausgezeichneter Verfassung und wird mit Sicherheit viele Fans aus seiner Heimat zu seinen Matches nach Wien locken. Die Verpflichtung von Tomas Berdych ist auch deshalb von Bedeutung, da Tschechien ein wichtiger Markt für die ‚Erste Group' ist", erklärte Herwig Straka.

Der Turnierdirektor darf sich zudem über einen glänzend laufenden Kartenvorverkauf für Österreichs größtes Tennisturnier freuen: "Die Erste Bank Open 500 sind mit dem neuen Status endgültig bei Spielern und Fans angekommen. Die Besucher erwartet im kommenden Oktober wieder ein hochkarätiges Starterfeld. Im Gegenzug schätzen die Tennis-Stars die großartige Atmosphäre, für die die Fans in der Wiener Stadthalle sorgen", so Straka.