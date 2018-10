Alexejenko-Zwillinge wegen Manipulation lebenslang gesperrt

Die ukrainischen Tennis-Zwillinge Gleb und Wadim Alexejenko sind wegen Spielmanipulationen und illegaler Sportwetten lebenslang gesperrt worden.

Zudem verhängte die von den Tennisverbänden gegründete Anti-Betrugs-Einheit TIU Geldstrafen von jeweils 250.000 Dollar (216.000 Euro). Beide Spieler sollen auf unterklassigen Turnieren zwischen Juni 2015 und Januar 2016 mehrere Spiele manipuliert und auf eigene Niederlagen gewettet haben.

Vom Sprung an die Weltspitze waren die 35-Jährigen stets weit entfernt. Wadim Alexejenko erreichte seine Höchstplatzierung (497) im Juni 2014, Gleb schaffte es im Mai 2011 auf Rang 609.

Jüngst waren drei thailändische Referees lebenslang gesperrt worden

Verschobene Spiele im Tennis sind kein Novum. Nachdem die argentinischen ATP-Spieler Nicolas Kicker und Patricio Heras für mehrere Jahre gesperrt worden waren, verhängte die TIU vor Wochenfrist lebenslange Sperren gegen drei thailändische Schiedsrichter, die auf der unterklassigen ITF-Future-Tour Punkte bewusst falsch eingegeben hatten.

Wettbetrug im Tennis ist spätestens seit Januar 2016 wieder ein großes Thema. Die BBC und die amerikanische Online-Plattform BuzzFeed News hatten damals am Rande der Australian Open berichtet, dass in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 16 Spieler aus den Top 50 - darunter auch ein Grand-Slam-Sieger im Doppel - in Manipulationen verstrickt waren.