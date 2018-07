Rafael Nadal urlaubt am "besten Strand der Welt"

Ein Grund, warum der Spanier so heimatverbunden ist?

Für Roger Federer und Rafael Nadal endete das Wimbledonturnier ernüchternd: Viele Fans hatten insgeheim auf eine Neuauflage ihres legendären 2008er-Finals gehofft, und die frühen Auftritte der Nummern 1 und 2 der Welt hatten durchaus Hoffnung darauf gemacht.

Federer jedoch verlor im Viertelfinale überraschend gegen Kevin Anderson (trotz Matchball und mit 11:13 in Satz fünf), Nadal unterlag im Halbfinale im Match des Turniers Novak Djokovic (mit 8:10 in Satz fünf), obwohl auch er gute Chancen auf den Sieg hatte.

Während Federer aktuell von der Bildfläche verschwunden scheint, tankt Nadal Sonne und gute Laune auf den Balearen, dem Meeresabschnitt unweit seiner geliebten Heimat Manacor auf Mallorca.

"Wie viele von euch wissen: Das was ich am liebsten an Spanien mag, sind die Strände. Es sind die besten der Welt", schwärmte Nadal auf Twitter. Bereits nach seinem Aus gegen Djokovic hatte er im Einklang mit sich geklungen - zurecht, denn viel vorwerfen konnte er sich nicht. "Ich gehe nun in den Urlaub, stolz darauf, was ich erreicht habe."

In seiner Liebeserklärung an Spanien Strände forderte Nadal auf: "Ich empfehle euch sehr, sie mal selbst auszuchecken!" Falls ihr also noch einen Last-Minute-Urlaub sucht - der inoffizielle Tourismusdirektor Spaniens würde sich auf euch freuen!