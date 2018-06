Andy Murray gibt ersehntes Comeback in Queens

Der Brite Andy Murray wird nach seiner fast einjährigen Verletzungspause in der kommende Woche sein Comeback geben.

Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner hat seine Hüftverletzung überwunden und wird am berühmten Rasenturnier im Queen's Club teilnehmen. Das Turnier im Londoner Westen hat Murray fünfmal gewonnen.

Nach Test gegen Norrie - "Grünes Licht" von Murray

Im Januar hatte sich der 31-Jährige nach anhaltenden Problemen für eine Operation an der Hüfte entschlossen. Ursprünglich wollte der Schotte bereits in der laufenden Woche im niederländischen 's-Hertogenbosch antreten, zog seinen Start aber wieder zurück. Am Freitag spielte Murray im Training zwei Sätze gegen die britische Nummer drei Cameron Norrie und gab anschließend "grünes Licht" für Queens.

Murrays Ziel ist die Teilnahme in Wimbledon, wo er 2013 und 2016 triumphiert hatte. Auf dem heiligen Rasen hatte Murray 2017 im Viertelfinale gegen Sam Querrey (USA) sein letztes Spiel bestritten. In der Weltrangliste wird die ehemalige Nummer eins derzeit nur noch auf Platz 157 geführt.