ATP Rom: Verletzung bei Juan Martin del Potro! Indian-Wells-Champ gibt gegen David Goffin auf

Juan Martin del Potro hat sich beim ATP Masters 1000 in Rom eine Verletzung zugezogen. In seinem Achtelfinal-Match gegen David Goffin musste der Argentinier in der Endphase des zweiten Satzes beim Stand von 2:6, 5:4 aufgrund von Schmerzen im Bereich der Leiste aufgeben.

Der "Turm von Tandil" machte über das gesamte Match alles andere als einen fitten Eindruck. Del Potro musste den ersten Satz durch zwei Aufschlagverluste bereits nach 32 Minuten abschenken.

Zu Beginn des zweiten Satzes nahm der Sieger des Masters-Events von Indian Wells bei 1:1 mitten im Game ein Medical Timeout, bei dem er sogar den Platz verließ. Als er wieder den Platz betrat, schien er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein.

Er ging zunächst mit 4:2 in Führung, nach Rebreak Goffins nahm er dem Belgier erneut den Aufschlag zum 5:3 ab. Bei 5:4 hatte der Argentinier sogar zwei Satzbälle, konnte aber keinen der beiden nutzen. Wenig später schritt er nur noch zum Netz, um Goffin die Hand zu schütteln.

Damit steht auch fest, dass Goffin potenziell der nächste Gegner von Alexander Zverev ist. Der Deutsche muss am Donnerstagnachmittag gegen den Briten Kyle Edmund ran.