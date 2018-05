Roger Federer neue Nummer eins - Julia Görges überholt Angelique Kerber

Roger Federer hat in der ATP-Weltrangliste die Führung übernommen. Rafael Nadal musste nach seiner Niederlage im Viertelfinale von Madrid gegen Dominic Thiem den Platz an der Sonne räumen und ist nun Zweiter. Bereits in Rom könnte der Spanier allerdings wieder die Spitze übernehmen.

Alexander Zverev hat mit seinem Turniersieg in Spaniens Hauptstadt seine Positionen hinter den beiden Superstars einzementiert und liegt weiterhin auf Rang drei. Auf Nadal fehlen dem Deutschen aber weiterhin rund 2.000 Punkte.

Thiem hat wie erwartet trotz des neuerlichen Finaleinzugs in Madrid einen Platz im Ranking verloren und ist nun Achter. Kevin Anderson zog mit dem ersten Halbfinal-Einzug bei einem Masters seiner Karriere an Thiem vorbei. Dafür machte der 24-jährige Niederösterreicher dank der 600 Zähler im Race to London einen Sprung von Platz elf auf sechs. Das komplette Ranking der Herren gibt's hier.

Im Doppel-Race sind nun sogar zwei Österreicher in der Wertung 2018 in den Top 3. Oliver Marach/Mate Pavic mussten die Führung zwar um 235 Zähler an Bob und Mike Bryan (USA) abgeben, dafür schob sich Alexander Peya mit Partner Nikola Mektic (CRO) schon auf Platz drei. Das Duo hat in Madrid am Sonntag den Masters-1000-Titel geholt.

ATP-Tour: Die meisten Wochen als Nummer eins der Welt © getty 1/15 Roger Federer hat kampflos die Spitze der Weltrangliste erklommen. Der Schweizer profitierte von einer Niederlage von Rafael Nadal. Tennisnet zeigt jene Herren, die bislang am längsten an der Spitze der ATP-Weltrangliste standen (Stand: 14. Mai 2018). © getty 2/15 Platz 22, Thomas Muster (Österreich): Sechs Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 12. Februar 1996, zuletzt am 14. April 1996. © getty 3/15 Platz 18, Boris Becker (Deutschland): Zwölf Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 28. Januar 1991, zuletzt am 8. September 1991. © getty 4/15 Platz 12, Jim Courier (USA): 58 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 10. Februar 1992, zuletzt am 12. September 1993. © getty 5/15 Platz 11, Stefan Edberg (Schweden): 72 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 13. August 1990, zuletzt am 4. Oktober 1992. © getty 6/15 Platz 10, Lleyton Hewitt (Australien): 80 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 19. November 2001, zuletzt am 15. Juni 2003. © getty 7/15 Platz 9, Andre Agassi (USA): 101 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 10. April 1995, zuletzt am 7. September 2003. © getty 8/15 Platz 8, Björn Borg (Schweden): 109 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 23. August 1977, zuletzt am 2. August 1981. © getty 9/15 Platz 7, John McEnroe (USA): 170 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 11. August 1980, zuletzt am 8. September 1985. © getty 10/15 Platz 6, Rafael Nadal (Spanien): 173 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 18. August 2008, zuletzt am 13. Mai 2018. © getty 11/15 Platz 5, Novak Djokovic (Serbien): 223 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 4. Juli 2011, zuletzt am 6. November 2016. © getty 12/15 Platz 4, Jimmy Connors (USA): 268 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 29. Juli 1974, zuletzt am 3. Juli 1983. © getty 13/15 Platz 3, Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 270 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 28. Februar 1983, zuletzt am 12. August 1990. © getty 14/15 Platz 2, Pete Sampras (USA): 286 Wochen Nummer Eins der Welt, erstmals am 12. April 1993, zuletzt am 19. November 2000. © getty 15/15 Platz 1, Roger Federer (Schweiz): 307 Wochen Nummer eins der Welt, erstmals am 2. Februar 2004, seit 14. Mai 2018.

WTA: Petra Kvitova macht Sprung - Görges überholt Kerber

Bei den Damen hat Petra Kvitova mit ihrem zweiten Turniersieg in Serie einen weiteren Sprung nach vorne gemacht. Die Tschechin verbesserte sich um zwei Ränge und liegt nun auf Position acht. Simona Halep führt das Ranking der Damen weiterhin vor Caroline Wozniacki und Garbine Muguruza an.

Maria Sharapova machte zwölf Plätze gut und liegt derzeit auf Rang 40, Finalistin Kiki Bertens stellte mit Platz 15 ein neues Career-High auf.

Julia Görges konnte indessen mit zwei Siegen in Madrid wieder an Angelique Kerber vorbeiziehen und ist damit Deutschlands bestplatzierte Frau. Kerber, die in Madrid nicht am Start war, kann sich bereits in Rom wieder an der Spitze etablieren, diesmal setzt nämlich Görges aus. Die beiden trennen 185 Punkte. Hier geht's zum kompletten Ranking der Damen.