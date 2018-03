Domi und Kiki beachen in Acapulco

Dominic Thiem will in Acapulco seinen zweiten Titel in Folge einheimsen, vertreibt sich die Freizeit aber auch mit anderen Dingen.

Medienarbeit gehört für die Topstars regelmäßig zum Pflichtprogramm im Rahmen eines Turniers - und Österreichs Nummer eins nimmt sich hiervon nicht aus. Wieso auch? Gibt schließlich Schlimmeres als am mexikanischen Strand Fußballtennis zu spielen oder Beachtennis - und das gar mit der Freundin als Partnerin!

Posted by SPOX.com

Dass Kristina Mladenvic nämlich ebenso außerhalb des Tennis gut mit dem Ball kann, beweist sie immer wieder in den sozialen Medien, und es ist kein Wunder: Papa Dragan spielte einst Handball für Jugoslawien, Mama Dzenita ist eine ehemalige Volleyballspielerin und Bruder Luka verdingt sich aktuell als Fußballer.

Filmische Eindrücke vom Team Thiem/Mladenovic haben wir für euch hier!