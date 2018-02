Gojowczyk zieht ins Halbfinale von Delray Beach ein

Peter Gojowczyk steht zum ersten Mal seit seinem Turniersieg in Metz im vergangenen September wieder im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der Weltranglisten-64. aus München bezwang in Delray Beach in der Runde der besten Acht den US-Amerikaner Reilly Opelka nach 1:20 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:3.

In der Vorschlussrunde beim mit 622.675 Dollar dotierten Turnier in Florida trifft der 28-Jährige auf den US-Amerikaner Steve Johnson, der im Ranking 13 Plätze besser als Gojowczyk klassiert ist.

Bei seinen ersten beiden Turnieren der Saison in Doha/Katar und Auckland/Neuseeland hatte Gojowczyk das Viertelfinale erreicht, war jedoch jeweils am Einzug ins Halbfinale gescheitert. In der vergangenen Woche gab die deutsche Nummer fünf beim Hallenturnier in New York im Achtelfinale auf.