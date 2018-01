Djokovic-Teilnahme an Australian Open weiterhin offen

Die Teilnahme des serbischen Tennis-Superstars Novak Djokovic an den Australian Open (15. bis 28. Januar) ist weiterhin völlig offen. Der 30-Jährige, der von anhaltenden Ellbogen-Problemen geplagt wird, wird in den kommenden Tagen bei zwei Einladungsturnieren, Kooyong Classic und "Tie Break Tens", in Melbourne aufschlagen und anschließend seine Entscheidung treffen. Dies teilte der Serbe am Mittwoch auf seiner Homepage mit.

Djokovic hatte zuletzt im Juli 2017 im Viertelfinale von Wimbledon verletzt aufgegeben und daraufhin an keinem Turnier mehr teilgenommen. Der Serbe ist nicht der einzige Topspieler, der derzeit große gesundheitliche Probleme hat. Auch Andy Murray (Großbritannien) und Rafael Nadal (Spanien) sind momentan angeschlagen.

Der Weltranglistenerste Nadal hat ebenfalls seinen Start bei den "Tie Break Tens" zugesagt. Beim mit 250.000 US-Dollar dotierten Event mit dem Slogan "Jeder Punkt zählt" werden am Abend des 10. Januars auch Stan Wawrinka, Nick Kyrgios und Lleyton Hewitt in Melbourne aufschlagen.

Djokovic hat das erste Major des Jahres bereits sechsmal gewonnen, im vergangenen Jahr siegte Roger Federer (Schweiz), der auch 2018 wieder zu den Top-Favoriten zählt.