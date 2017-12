Thiem raus, Djokovic weg, Murray noch nicht da

Dominic Thiem hat beim ersten Match der neuen Saison unter Wettkampfbedingungen keinen Sieg einfahren können. Der Österreicher unterlag bei seinem Abu Dhabi-Debüt im Halbfinale der Mubadala World Tennis Championship (MWTC) am Freitagabend Kevin Anderson in zwei Sätzen.

Anderson gewann einen hartumkämpften ersten Durchgang im Tie-Break 8-6, wobei der Südafrikaner einen Satzball gegen sich mit einem Ass abwehren musste. Thiem hingegen agierte unglücklich als er schließlich den Satz mit einem eigenen Doppelfehler abgab.

Anderson hatte auch den besseren Start in den zweiten Durchgang und nutzte umgehend seine erste Chance zum Break im Eröffnungsspiel durch einen wunderbaren Rückhand Cross-Court-Return-Winner.

Diesen Vorsprung nahm die Nummer 14 der Weltrangliste schließlich mit ins Ziel und besiegelte einen 7-6, 6-4 Erfolg nach eineinhalb Stunden Spielzeit.

Angstgegner Anderson

"Es war heute nicht alles schlecht, eigentlich sogar ein gutes Match. Ich habe lediglich ein schlechtes Spiel gespielt, als ich zu Beginn des zweiten Satzes meinen Aufschlag verloren habe," so Thiem in seiner anschließenden Pressekonferenz. "Es ist aber immer schwer gegen ihn zu spielen. Er hat heute sehr gut serviert. Das muss man dann vor allem im Tiebreak akzeptieren."

Thiem konnte bisher noch kein einziges Duell mit dem diesjährigen US Open-Finalisten für sich entscheiden. 0-6 lautet die ernüchternde Bilanz aus Sicht des Niederösterreichers, der aber mit seinem Spiel insgesamt zufrieden war.

"Prinzipiell habe ich mich heute gut gefühlt. Die Atmosphäre auf dem Platz war sehr gut und es war eine tolle Erfahrung hier bei sehr angenehmen Temperaturen zu spielen. Deshalb bin ich auch nicht wirklich enttäuscht, obwohl ich natürlich gerne hier ins Finale gekommen wäre."

Nächste Station: Doha

Für die Nummer fünf der Welt geht es jetzt weiter nach Doha, wo er als Top-gesetzter-Akteur seine ATP-Saison offiziell eröffnen wird.

"Ich werde am Samstag noch eine Trainingseinheit hier absolvieren und am Tag darauf schließlich nach Katar fliegen. Es ist jetzt wichtig, so viele Matches wie möglich zu bekommen, um zeitig den Spielrhythmus zu finden. Insbesondere die erste Runde kann allerdings sehr tricky sein."

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison stehen im Allgemeinen sehr gut. Die Vorbereitungsphase mit den Trainingseinheiten in Teneriffa und dem Auftritt in Abu Dhabi bezeichnet Thiem "als die wahrscheinlich beste, die er jemals hatte."

Auf Stammcoach Günter Bresnik muss der 24-jährige indessen noch eine kurze Zeit verzichten. Der Spanier Galo Blanco wird nach Abu Dhabi den Wüstenswing mit Thiem auch noch in Doha fortsetzen. Der ehemalige österreichischen Davis-Cup-Kapitän wird dann beim Showturnier in Kooyong zum Team dazu stoßen.

Carreno Busta besiegt Rublev im Spiel um Platz fünf

Pablo Carreno Busta beendet das Turnier als Fünfter. Der 26-jährige Spanier besiegte am frühen Nachmittag NextGen-ATP-Star Andrey Rublev 6-4, 6-2.

"Ich habe meine Zeit hier genossen," war der 20-jährige Russe trotz der zwei verlorenen Matches zufrieden. "Es ist toll in einem echten Wettkampf antreten zu können bevor die eigentliche Saison begonnen hat."

Rublev kam als Ersatz für Milos Raonic in das Turnier, welcher bereits letzte Woche verletzungsbedingt absagen musste. "Ich bin erst einen Tag vor Turnierbeginn angekommen. Es blieb somit nicht soviel Zeit sich an die neuen Bedingungen gewöhnen zu können. Unter diesen Umständen bin ich mit meiner Performance zufrieden." Rublev wird nächste Woche beim ATP-250-Event in Doha antreten, bevor es für den Jungstar weiter nach Auckland und zu den Australian Open geht.

Djokovic Comeback verzögert sich weiter

Ebenfalls bereits am Nachmittag wurde bekannt, dass das mit Spannung erwartete Comeback von Novak Djokovic beim Wüstenevent nicht stattfinden wird.

"Auf Raten seines Ärzteteams sah sich Novak Djokovic gezwungen von der Teilnahme bei den MWTC zurückzuziehen," hieß es in einem offiziellen Statement der Veranstalter.

"Ich bin schrecklich enttäuscht, dass ich dieses Jahr nicht in Abu Dhabi aufschlagen kann. Ich liebe dieses Turnier, aber mein Ellbogen benötigt noch weitere Zeit zur vollständigen Heilung," ergänzte Djokovic in der Pressemitteilung.

Im Juli dieses Jahres war die ehemalige Nummer 1 der Welt das letzte Mal auf dem Platz zu sehen als er in der Runde der letzten acht in Wimbledon gegen den Tschechen Tomas Berdych verletzungsbedingt aufgeben musste.

"Wahrscheinlich freue ich mich mehr als jeder andere hier in Abu Dhabi antreten zu können," war Djokovic noch wenige Tage vor dem Start der MWTC hoch motiviert. Dazu ist es aber nun leider nicht gekommen.

Für Dominic Thiem hat Djokovics Absage ebenfalls Konsequenzen, da das geplante Spiel um Platz 3 am Samstagnachmittag nicht mehr stattfinden wird. Nichtsdestotrotz bleibt die Niederlage gegen Anderson nicht der letzte Auftritt des Österreichers in Abu Dhabi. Thiem wird in einem Showkampf gegen Pablo Carreno Busta antreten.

Murray für Djokovic

In ähnlicher Weise tat dies bereits Andy Murray am Freitagabend. Der Brite ist im Rahmen eines ausgedehnten Stopovers im Emirat zum Training und trat zum Tagesabschluss in einer One-Set-Exhibition gegen Djokovics eigentlichen Auftaktgegner, Roberto Bautista-Agut, an. Murray, dem sichtlich noch der Rhythmus fehlte, verlor deutlich mit 6-2.