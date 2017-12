Nick Kyrgios misst sich mit den Basketball-Profis

Basketball ist die zweite große Leidenschaft von Nick Kyrgios. Kein Wunder, dass der Australier bei einem Spaßtraining zwei Profis aus der heimischen Liga überzeugte.

Es spricht für Nick Kyrgios, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Ob alle Beteiligten immer gleich die ganze Wahrheit hören möchte, sei dahingestellt, aber wenn er, Kyrgios, der große Basketball-Fan, sagt, dass er noch nie einem Spiel der höchsten australischen Spielklasse beigewohnt hat, dann ist es halt so. Damit müssen dann auch zwei Basketball-Spieler, die eben dort ihren Lebensunterhalt verdienen, leben.

Dabei besteht kleine Chance, dass Nick Kyrgios sich in den kommenden Jahren auf dem Parkett im Trikot der Melbourne United wiederfindet. Eine zugegeben rechtschaffen kleine Chance, aber nach einem Workout im National Tennis Center von Melbourne schwärmten Chris Goulding und Casper Ware derart von den Fähigkeiten des australischen Enfant Terribles, dass sich der Chef des Teams, Steve Crivelli, zur Aussage hinreißen ließ: "Wenn er es möchte und verfügbar ist, können wir es möglich machen." So zumindest berichtet es Adelaide Now. Wobei Crivelli bei dieser Ansage ein Grinsen im Gesicht gestanden haben soll.

Außer Frage steht jedoch das Talent des Korbjägers Nick Kyrgios - bezeugt von Goulding und Ware, die beide für Melbourne United spielen. "Wir haben einige Highlights von dem gesehen, was Nick auf dem Basketball-Feld kann", so Goulding. "Er ist sehr talentiert. Es ist schade, dass er sich für Tennis entschieden hat."

Beim Lieblingsteam läuft es

Die Voraussetzungen für den Beruf des Basketball-Spielers wären bei Kyrgios mit 1,93 Metern Körpergröße durchaus gegeben gewesen - auch wenn die Durchschnittsgrüße in der besten Liga der Welt, der National Basketball Association in den USA, bei etwas mehr als 204 Zentimetern liegt. "Ich habe als Kind natürlich Basketball gespielt und musste mich dann zwischen diesem Sport und Tennis entscheiden." Thanasi Kokkinakis, der am Treffen in Melbourne ebenfalls teilnahm, und er selbst würden den ganzen Tag Basketball konsumieren. "Ich liebe dieses Spiel."

Die aktuellen Entwicklungen in der NBA werden Kyrgios zusätzliche Freude bereiten. Schließlich ist das Team seiner Wahl in Boston beheimatet, die dort ansässigen Celtics um Superstar Kyrie Irving und den deutschen Daniel Theis haben im Moment die beste Bilanz der Liga. Zur bestechenden Ehrlichkeit von Kyrgios gehört aber auch, dass er seine Fähigkeiten richtig einzuschätzen weiß. Nach dem Training mit den beiden Basketball-Profis ließ er ausrichten, dass er deren Level wohl nicht erreichen würde.