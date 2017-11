Fognini mit Seitenhieb gegen die Top-Stars

Fabio Fognini kann die Beschwerden über die lange Saison auf der ATP-Tour nicht nachvollziehen und stichelt dabei gegen die Top-Stars. Auch über sein Verhältnis zu seinen Sport-Fans in der Heimat hat er eine klare Meinung.

Die Akte Fabio Fognini wird auf der Tour oftmals kontrovers diskutiert. Nun legte der Italiener gegen die Großen des Sports nach. Beim Thema, dass die Saison über das Jahr gesehen zu lang sei, hat der extrovertierte Spieler eine klare Meinung. "Spieler, die das ganze Jahr spielen und am Ende noch ein Exhibition-Match absolvieren und sich dann beklagen - solche Spieler ärgern mich", erklärte der 30-Jährige der Gazzetta dello Sport.

Immer wieder beschweren sich Akteure, dass sich der Terminkalender ändern muss. Zuletzt beklagte sich Milos Raonic öffentlich über die vielen Turniere rund um den Globus.

Aber dem nicht genug: Auch über die eigenen Fans schimpfte Fognini. "In Italien sind die Leute Fan von einem Spieler, oder gegen einen. Richtige Sport-Fans gibt es nicht", legte die Nummer 27 der Weltrangliste nach. Als derzeit bester italienischer Tennisspieler leidet die Popularität des "enfant terrible" unter seinen immer wieder einkehrenden Marotten und schlechtem Benehmen. Lustlosigkeit gehört oftmals auch dazu. "Würde ich jemals die Nummer eins der Welt werden, so wären die Italiener immer noch nicht glücklich. Sie würden erwarten, dass ich die Nummer null werde", so der sichtbar enttäuschte Südländer.

Einen Vorschlag für eine Veränderung des Terminkalenders hat der Italiener aber parat: "Der Terminkalender ist natürlich komplex. Ich denke, wenn die Saison eine kurze Sommerpause hätte, so ungefähr zwei Wochen, und der Davis Cup anders angesetzt werden würde, so würde es sich einfacher leben lassen."