Chinaknaller aus Shanghai

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Beim Shanghai Rolex Masters kamen die Tennis-Feinschmecker voll auf ihre Kosten. Hier seht ihr die die spektakulärsten Hot Shots vom vorletzten "1000er" der Saison.

"Fedal" XXXVIII und jede Menge Hochglanz-Tennis: Das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ging am Sonntag mit einem echten Knalleffekt zu Ende. Im Endspiel zwischen Roger Federer und Rafael Nadal düpierte der "Maestro" seinen ewigen Rivalen nach allen Regeln der Kunst.

Vor allem die Rückhand des Schweizers war an diesem Tag nicht von dieser Welt. Ob als Passierball, die Linie entlang oder als geblockter Return - für Federer schien der Ball so groß wie eine Melone zu sein, so herausragend traf er die Kugel.

Eine One-Man-Show war das Millionen-Spektakel in Chinas Mega-Metropole trotzdem nicht. Rafa Nadal, Grigor Dimitrov und Marin Cilic verwöhnten die Zuschauer ebenfalls mit Tennis-Leckerbissen der Extraklasse. Das Hot-Shot-Potpourri aus Shanghai könnt ihr hier noch einmal genießen - Film ab!