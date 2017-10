Einfach mal Nick fragen

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Zuwachs für das Experten-Team des Tennis Channel: US-Altmeister Nick Bollettieri wird schon in dieser Woche das Team der Experten verstärken.

Nick Bollettieri ist ein Mann des Wortes. Der legendäre US-Coach ist nach wie vor Dauergast bei den ganz großen Veranstaltungen im Tenniszirkus, wer Bollettieri etwa in Wimbledon über den Weg läuft und um eine Wortspende bittet, der bekommt diese auch. Nun wird das Wissen des mittlerweile 86-Jährigen auf eine neue Plattform gehoben, schon beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai in dieser Woche wird Bollettieri dem amerikanischen Tennis Channel als Experte zur Verfügung stehen.

Und zwar wortwörtlich: Unter "#AskNick" soll es auf der verwandten Seite tennis.com die Möglichkeit zu geben, jenem Mann Fragen zu stellen, in dessen Akademie Andre Agassi einst groß geworden ist.

"Ich bin geehrt und erfreut, dass ich mich dem bahnbrechenden und innovativen Tennis Channel und dessen Team voller Tennisexperten anschließen kann", erklärte Bollettieri. "Ich freue mich darauf, mit den Fans jene Erkenntnisse zu teilen, die ich mir in mehr als 60 Jahren als Coach angeeignet habe."

Neben Agassi haben auch Monica Seles oder Jim Courier, in jüngerer Vergangenheit auch Maria Sharapova in der Akademie Bolletieris trainiert. Für seine Leistungen wurde der legendäre Trainer 2014 in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen. Angesichts des Alters und der Lebensleistung von Nick Bollettieri ist man geneigt zu sagen: erst 2014.