Nächster Titel für Mr. Atlanta

John Isner gewinnt das US-amerikanische Finale beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Atlanta gegen Ryan Harrison.

John Isner ist in Titellaune. Eine Woche nach dem Triumph beim Rasenturnier in Newport gewann der 32-jährige US-Amerikaner nun auch sein Heimturnier in Atlanta. Isner setzte sich beim ATP-World-Tour-250-Hartplatzturnier im Finale gegen seinen Landsmann Ryan Harrison mit 7:6 (8:6, 7:6 (9:7) durch und wurde seinem Ruf als Mr. Atlanta gerecht. Bei der achten Turnierauflage im US-Bundesstaat Georgia stand der US-Hüne zum siebten Mal im Finale, und nun gewann er nach 2013, 2014 und 2015 zum vierten Mal den Titel. Für Isner war es der zwölfte ATP-Titel, der zehnte auf heimischem Boden. Zudem war es sein 24. Finale auf der ATP-Tour, nur vier davon fanden außerhalb der USA statt.