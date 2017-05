Abschied: Haas unterliegt im Achtelfinale

Mittwoch, 03.05.2017

Tommy Haas verabschiedet sich aus München in der Runde der letzten 16

Er will auf seiner Abschiedstour in Deutschland noch bei den Turnieren in Stuttgart (ab 12. Juni), Halle/Westfalen (ab 19. Juni) und Hamburg (ab 24. Juli) antreten.

Nach dem Match auf dem zur Hälfte gefüllten Centre Court kam Turnierdirektor Patrik Kühnen auf den Platz und bedankte sich bei Haas "für eine großartige Karriere und großartige Momente". Zum Abschied bekam Haas eine Lederhose geschenkt, die er auch sofort anzog. Eine Lederhose ist seit 2015 dem Sieger des Turniers auf der Anlage des MTTC Iphitos vorbehalten.

Frühe Breaks

Haas kassierte gleich im ersten Spiel des Matches ein Break und lief dem Rückstand bis zum Ende des ersten Satzes vergeblich hinterher. Im ersten Spiel des zweiten Satzes verlor er erneut seinen Aufschlag, kämpfte sich mit einem Rebreak zurück, wurde zum 5:6 aber erneut gebreakt. Nach 1:28 Stunden nutzte Struff mit einem Ass seinen zweiten Matchball.

Der in der Weltrangliste auf Position 48 geführte Struff, der 2014 in München das Halbfinale erreicht hatte, trifft im Viertelfinale auf Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) oder Jeremy Chardy (Frankreich).

