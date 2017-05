Demut kommt vor dem Fall

Dienstag, 02.05.2017

Die Turnierveranstalter hatten dem Publikumsliebling auf seiner Abschiedstournee 2017 die ganz große Bühne bereitgestellt - zumindest jene Komponenten, die beeinflussbar waren, schienen zu passen. Ein medial- und werbemäßig inszenierter eigener "Tommy Haas Day" samt großer Erstrundenbühne auf dem Centre Court am Montag.

Alles was nicht beeinflussbar war, lief allerdings gegen den 15-fachen ATP-Turnier-Champion. Der Gegner ein sich bereits voll im Turniermodus befindlicher Sergiy Stakhovsky, der nicht gerade klassisches Sandplatztennis spielt. Gift für den Rythmus. Schwerwiegender: Es war kalt auf der Münchener Anlage des MTTC Iphitos. Sehr kalt. Eigentlich zu kalt für den an Fuß, Rücken und vor allem Schulter lädierten Altmeister.

Was Haas auch sehr wohl vorher so einschätzte. "Und früher hätte ich mich über die Umstände auch tierisch geärgert, dass es mir schlechte Laune bereitet hätte", philosophierte die ehemalige Nummer zwei der Welt nach erfolgreich verrichteter Arbeit.

Nach deutlich verlorenem ersten Satz gegen den Ukrainer Sergey Stakhovsky steigerte sich der zu Beginn sichtlich verunsicherte Routinier und feierte am Ende einen umjubelten Dreisatzerfolg auf dem trotz des bescheidenen Wetters dreiviertel gefüllten Centre Courts.

Nervös wegen eigener Familie

"Aber in diesen Tagen will ich es einfach genießen, auf deutschem Boden wieder Turniertennis zu spielen und bin froh, hier zu sein. In Deutschland, in München vor so vielen Fans, die trotz des Wetters gekommen sind, vor meinen Schwestern, meinen Eltern. Ich habe ja seit meinem Turniersieg 2013 einige Jahre verpasst. Da nehme ich jede Bedingungen an, auch wenn ich heute eigentlich in die Halle gemusst hätte", erklärte er.

Vor allem die Anwesenheit der Familie habe ihn vor Spielbeginn ziemlich nervös gemacht. Diese Abschiedstour, speziell auf deutschem Boden, sei eben doch etwas ganz Besonderes. Stuttgart, Hamburg und Halle sollen noch folgen. Im Moment des ersten Sieges zurück in der Heimat feierte er ausgelassen wie selten für eine so frühe Runde und präsentierte sich auf der anschließenden Pressekonferenz rundum demütig im Bezug auf seinen Beruf. Demütig davor, diesen nochmals mit einer gewissen Qualität abrufen zu können und zu dürfen.

Maria Sharapova: Eine Karriere in Bildern © getty 1/61 Maria is back! Am 26. April, nur wenige Stunden nach Ablauf ihrer 15monatigen Dopingsperre, kehrte Maria Sharapova in Stuttgart erstmals auf einen Center Court zurück. Glamourös marschierte MaSha auf - mit feinem Täschchen, versteht sich /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa.html © getty 2/61 Am Morgen hatte sie bereits auf dem Center Court trainiert - kraftvoll, konzentriert und lautstark wie eh und je /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=2.html © getty 3/61 Die Einheit dauerte eine Stunde. An der Seite der Russin: Coach Sven Groenefeld /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=3.html © getty 4/61 Maria Sharapova erhielt in Stuttgart eine von drei Wildcards, was zu emotionalen Diskussionen führte. Auch Erstrundengegnerin Roberta Vinci äußerte sich not amused... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=4.html © getty 5/61 Der Internationale Sportgerichtshof hatte die zweijährige Doping-Sperre von MaSha auf 15 Monate reduziert. Damit konnte die Russin beim Porsche Tennis Grand Prix wieder spielen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=5.html © getty 6/61 Das tat sie dann auch: Und ab die Post! Klangvoll meldete sich MaSha auf dem Court zurück - sie schreit wieder ... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=6.html © getty 7/61 ... und bereitete Vinci einige Probleme! 0:2 lag Sharapova im ersten Satz zurück, breakte aber zum 1:2 und 6:5 und holte sich so den Durchgang /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=7.html © getty 8/61 Und Sharapova hielt das Tempo hoch: Ganz stark nahm sie Vinci auch im zweiten Satz zwei Aufschlagspiele ab und siegte letztlich deutlich 7:5, 6:3 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=8.html © getty 9/61 Nach dem verwandelten Matchball schrie sie den kompletten Frust und die Erleichterung über die letzten Monate aus sich raus ... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=9.html © getty 10/61 ... und zwar so laut sie konnte! Sodass die Tenniswelt weiß: Maria Sharapova ist zurück! /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=10.html © facebook/sharapova 11/61 Das Comeback in Stuttgart heißt auch: Sie könnte bei den French Open auf die große Bühne zurückkehren. SPOX blickt auf ihre bisherige Laufbahn zurück /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=11.html © getty 12/61 Maria Sharapova hat alle Grand-Slam-Turniere einmal gewonnen. Im Mai 2012 triumphierte sie bei den French Open in Paris /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=12.html © getty 13/61 Gerade 16 Jahre als war sie, als sie 2003 ihren ersten Titel auf der WTA-Tour feierte. In Tokio schlug sie die Ungarin Kapros /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=13.html © getty 14/61 Der Aufstieg in die absolute Weltspitze ließ nicht lange auf sich warten: 2004 erreichte sie das Finale in Wimbledon /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=14.html © getty 15/61 Völlig überraschend deklassierte die gerade 17-Jährige Serena Williams aus den USA mit 6:1 und 6:4 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=15.html © getty 16/61 Als hätte sie die Trophäe beim bedeutendsten Tennis-Turnier der Welt stiebitzt... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=16.html © getty 17/61 Immer noch Wimbledon 2004: Mit Roger Federer beim Champions Dinner /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=17.html © getty 18/61 Nur wenige Monate später gab's den nächsten großen Sieg über Serena Williams: Sieg bei der WTA Tour Championship in L.A. /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=18.html © getty 19/61 Die US Open sind 2006 dran: Sharapova trifft im Finale in New York auf Justine Henin-Hardenne /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=19.html © getty 20/61 6:4 und 6:4 heißt es am Ende für Maria. Der zweite Grand-Slam-Titel ist eingefahren /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=20.html © getty 21/61 Gerade 19 Jahre alt ist Sharapova damals. Die Nr. 1 der Welt war sie sogar schon im Sommer 2005 geworden /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=21.html © getty 22/61 Wir schreiben 2008 und sind in Melbourne: Maria Sharapova sinkt auf die Knie. Sie hat soeben die Austalian Open gewonnen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=22.html © getty 23/61 Im Finale muss sich die Serbin Ana Ivanovic der Russin geschlagen geben. Wieder siegt Maria glatt in zwei Sätzen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=23.html © getty 24/61 Sharapova blieb aber nicht nur im Finale ohne Satzverlust. Sie gab im gesamten Turnier keinen Durchgang ab /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=24.html © getty 25/61 Maria auf dem Yarra River in Melbourne. 2008 wurde später aber zum Seuchenjahr. Schulterprobleme setzten sie außer Gefecht /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=25.html © getty 26/61 Über vier Jahre nach dem Triumph von Melbourne zog Maria dann ins Finale der French Open ein /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=26.html © getty 27/61 Die Italienerin Sara Errani konnte Sharapova nicht gefährden, die überlegen ihren vierten Grand-Slam-Sieg einfuhr /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=27.html © getty 28/61 Gleichzeitig mit dem Turniersieg sicherte sich Scharapowa nach über vier Jahren auch erstmals wieder Platz 1 in der Weltrangliste /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=28.html © getty 29/61 Fast noch erfolgreicher als auf dem Platz ist Sharapova aber außerhalb: Als Model, Geschäftsfrau, Markenbotschafterin,... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=29.html © getty 30/61 Auf März 2002 ist dieses Bild datiert. Sharapova ist damals noch nicht einmal 15 Jahre alt, weiß sich aber schon in Szene zu setzen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=30.html © getty 31/61 Aus dem gleichen Fotoshooting: Ende 2002 stand Maria in der WTA-Rangliste schon unter den Top 200 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=31.html © getty 32/61 2004: Maria bei der Premiere des US-Kinofilms Wimbledon mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=32.html © getty 33/61 Den Look der Hollywood-Diva hat Maria selbst schon gut drauf. Ein Bild aus dem März 2006 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=33.html © getty 34/61 Die nächste Gala, der nächste Look: Sharapova im Sommer 2006 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=34.html © getty 35/61 Eine Fashion-Gala der WTA 2008 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=35.html © getty 36/61 Maria als Schaufensterpuppe für Sony im Jahr 2009 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=36.html © getty 37/61 Ganz schön mondän, Maria in 2009 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=37.html © getty 38/61 Für eine Player-Party schick gemacht (2013) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=38.html © getty 39/61 Porsche schmückt sich mit Maria Sharapova (2013) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=39.html © getty 40/61 Unter dem Namen "Sugarpova" bringt Maria Sharapova ihre eigenen Süßigkeiten unters Volk (2013) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=40.html © getty 41/61 Marias Candys gibt's freilich in allen Geschmackssorten, Formen und Farben - pinkfarbene Tennisbälle inklusive /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=41.html © getty 42/61 Wimbledon 2013: Am spielfreien Sonntag macht man sich zurecht und sucht den nächsten Red Carpet auf /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=42.html © getty 43/61 Die Filmbranche hat die Oscars, die Sportszene die ESPY Awards. Ein Blick auf Marias Outfits. Den Hosenanzug trug sie 2005 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=43.html © getty 44/61 ESPY Awards 2007: Maria setzt auf Leder /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=44.html © getty 45/61 ESPY Awards 2011: Maria kommt wieder im kleinen Schwarzen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=45.html © getty 46/61 ESPY Awards 2012: Das könnten definitiv auch die Oscars sein... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=46.html © getty 47/61 Maria bei den ESPY Awards 2013 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=47.html © getty 48/61 Kontrastprogramm: Maria bei der Vorbereitung auf Wimbledon 2013 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=48.html © getty 49/61 Istanbul 2012: Man kann sich auch auf dem Flur warm machen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=49.html © getty 50/61 Immer Glamour ist auch langweilig: Maria in Moskau 2005 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=50.html © getty 51/61 Am Flughafen in Brisbane 2012 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=51.html © getty 52/61 Am Flughafen in Doha 2008 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=52.html © getty 53/61 Ein wenig grungy: Maria im März 2009 auf einer Pressekonferenz /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=53.html © getty 54/61 Melbourne 2007 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=54.html © getty 55/61 Moskau 2007 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=55.html © getty 56/61 Schlechte Laune? Maria auf dem Weg in ihr Hotel in Madrid (2006) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=56.html © getty 57/61 Wimbledon 2013: Maria beobachtet das Match ihres Freundes Grigor Dimitrow /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=57.html © getty 58/61 Ausflug zum Football: Maria 2003 mit dem damaligen Chargers-Quarterback Doug Flutie /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=58.html © getty 59/61 Sommer 2012: Maria Sharapova führt die russische Olympiamannschaft als Fahnenträgerin an /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=59.html © getty 60/61 Die Überraschung: Auf der eigens angesetzten PK im März 2016 verkündete sie nicht etwa das Karriereende, sondern einen positiven Dopingtest /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=60.html © getty 61/61 Die Folge: Sie wird vom Weltverband ITF zunächst für zwei Jahre gesperrt. Diese Sperre wurde später auf 15 Monate reduziert - gefolgt vom Comeback in Stuttgart /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=61.html

Dabei hätte er in diesen Tagen von der Leistung her gar keinen Grund zur übertriebenen Nervosität oder Demut. Seit er nach seiner Premiere als Turnierdirektor von Indian Wells (womit er die Weichen für eine Aufgabe nach dem baldigen Karriereende schon mehr als gestellt hat) Mitte März wieder als Aktiver eingriff, zeigte die Formkurve kontinuierlich nach oben.

Verbesserter Aufschlag: "Bin schmerzfrei"

In Houston, eines seiner Lieblingsturniere, lag er in Runde zwei schon Break vorne gegen Jack Sock, der dieses Jahr zur erweiterten Weltspitze gehört und verlor im Entscheidungssatz. Auf Sand in Monte Carlo war nach einem glatten Auftakterfolg mit unnötigen Nebenkriegsschauplätzen gegen Benoit Paire erst knapp mit 4:6 im Entscheidungssatz gegen Tomas Berdych Endstation.

Beim Duell gegen den Top-Ten-Spieler aus Tschechien war die verringerte Aufschlaggeschwindigkeit in Satz drei ein mitentscheidender Faktor. Konkurrenzfähig gegen einen Weltklassespieler war er dennoch. Experten wie Fans, die ihn in der ersten Runde der Australian Open beobachtet hatten, dürfte diese doch recht rasante Entwicklung überrascht haben.

Der Aufschlag war im Erstrundenmatch von München ebenfalls ein Faktor. Doch dieses Mal pro Haas, der mit fortwährender Spieldauer gar härter und qualitativ besser servierte. Dabei sind Aufschläge an die 190 Stundenkilometer bei niedrigen Temperaturen beim Olympiazweiten von Sydney längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Körperlich sei er definitiv auf der Höhe: "Ich bin schmerzfrei. Klar ein bisschen steif im Rücken bei dem Wetter, aber vor allem in der Schulter schmerzfrei. Das gibt mir Vertrauen für mein Spiel und das, was noch kommen mag."

"...zu schauen, was noch möglich ist"

Aber was ist das. Was mag da noch kommen? Diese und jene Fragen nach der tatsächlichen Leistungsfähigkeit umschiffte der Routinier gekonnt. "Es dreht sich alles um Matchpraxis. Ich bin froh, hier weiter spielen zu dürfen, gerade mit Hinblick auf Madrid und Rom die kommenden Wochen."

Denn darum ginge es ihm ja bei diesem letzten Comeback. Zu schauen, was noch möglich ist. Mit allen positiven wie negativen Emotionen. Diese seien ein wenig ambivalent, erklärte er. "Ich habe heute zu meinem Coach gesagt. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, diese Gefühle, diese Achterbahnfahrt auf dem Platz nicht mehr zu erleben. Aber es wird mir auch glaube ich nichts mehr fehlen, als eben exakt diese Emotionen."

Haas ist weiter im Verarbeitungsmodus so kurz vor dem Ende seiner aktiven Laufbahn. Damit ist er seit Jahresbeginn, so scheint es zumindest, schon ein ganzes Stück vorangeschritten.

Unterstützung von altem Bekannten

Hilfe erhält er in diesen Tagen dabei auch von einem alten Bekannten, Thomas Högstedt. "Ich habe einen guten Draht zu all meinen ehemaligen Coaches. Bei diesem vielleicht letzten Lauf ist es immer noch das Ziel, mich zu verbessern und an ein gewisses Niveau heranzukommen. Eines, das ich von mir erwarte", erklärte Haas dazu. Der Schwede sei momentan mit an Bord, weil es eine wichtige Phase sei. "Es tut immer gut, ihn in der Box zu sehen und mit ihm Einheiten zu absolvieren."

Grand-Slam-Upsets: Murray tut es Nole gleich © getty 1/18 Mischa Zverev wirft Andy Murray raus - die Nummer eins der Welt. Was für eine Überraschung. Aber das gab es doch schon öfter, oder? SPOX zeigt die größten Grand-Slam-Upsets /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker.html © getty 2/18 AUSTRALIAN OPEN 2017, NOVAK DJOKOVIC - DENIS ISTOMIN 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6: Seriensieger Novak scheiterte nur Tage vor Murray in Runde zwei am Usbeken Istomin. Zuvor hatte er fünf der letzten sechs Aussie Open gewonnen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=2.html © getty 3/18 WIMBLEDON 1987, BORIS BECKER - PETER DOOHAN 6:7, 6:4, 2:6, 2:6: Als großer Favorit reiste Becker nach London, um dort zum dritten Mal zu gewinnen. Doch die Nummer eins der Setzliste scheiterte bereits in Runde zwei gegen den ungesetzten Aussie Doohan /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=3.html © getty 4/18 FRENCH OPEN 1989, IVAN LENDL - MICHAEL CHANG 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 3:6: Lendl, damals Weltranglistenerster, führte im Achtelfinale bereits sicher mit 2:0 nach Sätzen. Plötzlich drehte Außenseiter Chang auf und holte sich trotz Wadenkrämpfen noch das Match /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=4.html © getty 5/18 WIMBLEDON 1994, STEFFI GRAF - LORI MCNEIL 5:7, 6:7: Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte verlor die Titelverteidigerin in Runde eins. Graf hatte fünf der letzten sechs Titel gewonnen. Ihre Gegnerin kämpfte sich danach bis ins Halbfinale vor /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=5.html © getty 6/18 WIMBLEDON 1999, MARTINA HINGIS - JELENA DOKIC 2:6, 0:6: Gegen eine Qualifikantin war für die Nummer eins der Setzliste schon in Runde eins Schluss: Hingis schied sang- und klanglos aus. Nach nur 54 Minuten war die Partie gegen die 16-jährige Dokic vorbei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=6.html © getty 7/18 AUSTRALIAN OPEN 2002, MARAT SAFIN - THOMAS JOHANSSON 6:3, 4:6, 4:6, 6:7: Völlig überraschend setzte sich Johansson im Finale gegen den höher eingestuften Safin durch. Der Schwede sicherte sich den einzigen Grand-Slam-Titel seiner Karriere /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=7.html © getty 8/18 WIMBLEDON 2002, PETE SAMPRAS - GEORGE BASTL 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 4:6: Die Sensation war perfekt! In fünf Sätzen besiegte die Nummer 145 der Welt den siebenfachen Titelträger Sampras in Runde zwei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=8.html © getty 9/18 WIMBLEDON 2003, LLEYTON HEWITT - IVO KARLOVIC 6:1, 6:7, 3:6, 4:6: Aufschlagwunder Karlovic sorgte für die große Überraschung - der Qualifikant besiegte in seinem ersten Grand-Slam-Einzelmatch gleich in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten Hewitt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=9.html © getty 10/18 FRENCH OPEN 2009, RAFAEL NADAL - ROBIN SÖDERLING 2:6, 7:6, 4:6, 6:7: Für Sandplatzkönig Nadal die erste Niederlage in Roland Garros überhaupt! Der Spanier unterlag Söderling im Achtelfinale und verlor danach erst wieder 2015 ein Match in Paris /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=10.html © getty 11/18 FRENCH OPEN 2012, SERENA WILLIAMS - VIRGINIE RAZZANO 6:4, 6:7, 3:6: Als Nummer 111 der Welt besiegte Außenseiterin Razzano die große Dame der Tenniswelt in Runde eins. Eine Runde später war dennoch Schluss /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=11.html © getty 12/18 WIMBLEDON 2012, RAFAEL NADAL - LUKAS ROSOL 7:6, 4:6, 4:6, 6:2, 4:6: Ein echter Krimi! In fünf Sätzen musste sich Nadal dem ungesetzten Rosol geschlagen geben. Der hatte zuvor fünf Mal in der Quali verloren /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=12.html © getty 13/18 WIMBLEDON 2013, ROGER FEDERER - SERGIY STAKHOVSKY 7:6, 6:7, 5:7, 6:7: In Runde zwei war Schluss für den siebenmaligen Wimbledonsieger. Er verlor gegen den ungesetzten Ukrainer, der damit für einen seiner größten Erfolge sorgte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=13.html © getty 14/18 WIMBLEDON 2015, RAFAEL NADAL - DUSTIN BROWN 5:7, 6:3, 4:6, 4:6: Die Sensation in Runde zwei! Dreddy bezwang Nadal in vier Sätzen, nachdem er den damaligen Weltranglistenersten bereits in einem Vorbereitungsturnier schlagen konnte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=14.html © getty 15/18 WIMBLEDON 2014, NICK KYRGIOS - RAFAEL NADAL 7:6, 5:7, 7:6, 6:3: Und nochmal Nadal. Nummer eins gegen Nummer 144 der Welt - klang nach einer eindeutigen Sache, aber wie der furchtlose Teenager dieses Achtelfinale gewann, verzauberte die Zuschauer /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=15.html © getty 16/18 US OPEN 2015, SERENA WILLIAMS - ROBERTA VINCI 6:2, 4:6, 4:6: Vor heimischem Publikum der Schock im Halbfinale! Die 32-jährige Vinci gab keinen Ball verloren, war stark am Netz - und rang die haushohe Favoritin nieder. Nix war's mit Grand Slam! /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=16.html © getty 17/18 WIMBLEDON 2016, NOVAK DJOKOVIC - SAM QUERREY 6:7, 1:6, 6:3, 6:7: Trotz Unterbrechung nach zwei Sätzen rang Sam Querrey den unbesiegbaren Joker am zweiten Tag nieder - und machte eine der größten Wimbledon-Sensationen aller Zeiten perfekt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=17.html © getty 18/18 BONUS: Im "Battle of the Sexes" gewann die 29 Jahre alte Billie Jean King gegen den 55 Jahre alten ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs mit 6:4, 6:3 und 6:3. Für viele der Beweis: Frauen können Männer schlagen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=18.html

Auch sein Ex-Coach dürfte rasch bemerkt haben: Konkurrenzfähig für die erweiterte Weltspitze ist Haas. Aufschlag und Rückhand stimmen. Die Vorhand streute gegen Berdych in Monte Carlo und am Montag gegen Stakhovsky immer mal wieder zu viel. Konditionell und läuferisch dagegen ist er im Best-Of-Three-Modus voll auf der Höhe.

Am Mittwoch wartet in Runde zwei Jan-Lennart Struff. "Er ist gerade auf einem sehr guten Weg, seine beste Ranglistenplatzierung zu erreichen. Ich freue mich auf das Duell", lobte Haas.

Duell mit Zverev winkt

Das Duell mit dem knapp 13 Jahre jüngeren Struff wird eine Begegnung mindestens auf Augenhöhe, obwohl Haas offiziell rund 400 Plätze hinter seinem Landsmann rangiert. Die Weltrangliste interessiert Haas beim letzten von vielen Comebacks ohnehin nicht mehr. Dass er nach gefühlten Ewigkeiten zurück unter die ersten 20 der Welt kehrte, hat er mehrmals bewiesen. 2017 zählen kleinere, demütigere Dinge. "Es ist schwer, Spiele auf der ATP-Tour zu gewinnen. Es war und ist verdammt harte Arbeit", unterstrich der Publikumsliebling des Münchener Turnieres.

Eine Arbeit, die er fortführen möchte. Bei einem weiteren Sieg stünde wohl Alexander Zverev zum Viertelfinal-Duell am Freitag bereit. Den Veranstalter würde das ob des Zuschauerandrangs mehr als freuen. Mehr Generationenduell, mehr Pathos ginge nicht. "Er ist Deutschlands bester Spieler seit Boris Becker", adelte Zverev Haas vor dem Turnier. Das Duell wäre die nächste ganz große Bühne für Tommy Haas. Bemerkenswerter ist aber: Für Haas selbst - und das strahlt er genau so aus - ist bereits das Spiel gegen Struff das nächste große Ding auf seiner letzten Tournee.

Tommy Haas im Steckbrief