Gasquet grüßt aus dem Krankenbett

Mittwoch, 08.03.2017

Rafael Nadal und Tomas Berdych können gut nachvollziehen, welche Schmerzen eine Blinddarmentzündung verursacht. Der Tscheche musste die vergangene Saison wegen seinem Appendix vorzeitig beenden, Nadal ließ sich 2014 aus demselben Grund operieren. Dieses Schicksal hat nun auch Richard Gasquet ereilt. Wegen einer Blinddarm-Operation kann der 30-Jährige weder in Indian Wells noch in Miami an den Start gehen.

Es ist das erste Mal seit 2005, dass Gasquet nicht in der kalifornischen Wüste aufschlagen kann. Die aktuelle Nummer 19 und ehemalige Nummer sieben der Welt wird in den kommenden Wochen das zweite Mal in dieser Saison aus den Top 20 fallen. Gasquet hatte in Marseille sein 28. ATP-Finale erreicht, in der französischen Hafenstadt allerdings gegen Alexander Zverev verloren. Bei den Australian Open scheiterte er bereits in Runde drei an Grigor Dimitrov.

