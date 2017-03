Zwangspause für Monfils

Mittwoch, 22.03.2017

Nach der Absage für das zweite ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres ging Gael Monfils seinen anhaltenden körperlichen Problemen auf den Grund. Der Weltranglisten-Elfte suchte einen Spezialisten auf, um die Schmerzursache zu lokalisieren. "Die Untersuchungen haben ein Knorpelleiden an meiner linken Patellasehne sowie einen Riss in meiner linken Achillesferse ergeben", gab Monfils via Twitter bekannt.

Nun will die ehemalige Nummer sechs der Welt mit Rehamaßnahmen beginnen, um so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren. In Miami hatte "La Monf" im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreicht. Beim darauffolgenden Sandplatzturnier in Monte Carlo scheiterte er 2016 erst im Finale an Rafael Nadal. Eine längere Zwangspause könnte den Absturz aus den Top 15 zur Folge haben.

