DJ Federer feiert in Miami

Samstag, 25.03.2017

Spring Break in Florida - Federer-Time in Miami! Und Grund zum Feiern hatte der Maestro ja dank seines 90. Turniersiegs am vergangenen Wochenende in Indian Wells durchaus! Ob Federers Sponsor Möet & Chandon auch etwas mit dem Auftritt des Schweizer Superstars bei der Rooftop-Party im EAST Miami Hotel zu tun hatte? Böse ist, wer Böses denkt...

Federer aber genoss sein DJ-Erlebnis an der Seite von DJ Nora En Pure aus vollem Herzen. "Die Location ist Wahnsinn und ich liebe Musik - das passt also bei einem solch coolen Event", erklärte der 35-Jährige.