Agassi: "Federer erstaunt mich nicht mehr"

Samstag, 25.03.2017

2005 verlor Agassi bei den US Open gegen Roger Federer, im folgenden Sommer bei seinem letzten Wimbledon-Spiel gegen Rafael Nadal. Im Januar danach gewann Federer gegen Nadal bei den Australlian Open seinen 18. Grand-Slam-Titel - ein Spiel, das Agassi bis heute bestens in Erinnerung geblieben ist.

"Ich glaube, niemand, der Tennis mag, konnte sich dieses Duell entgehen lassen", erklärte Agassi gegenüber dem Guardian. "Ich selbst war komplett neutral, weil sie beide alles gegeben haben und großartige Geschichten hatten. Natürlich war es besonders, Roger in diesem Alter siegen zu sehen. Er hat nie aufgehört, mich zu beeindrucken. Aber er erstaunt mich nicht mehr. Ich erwarte diese Dinge von ihm."

Nadal derweil habe sich gegen "so viele Widerstände durchgesetzt, während Leute ihn abgeschrieben haben. Ich hatte nicht gedacht, dass er, angesichts der Physis, die er in seine Karriere gesteckt hatte, noch einmal auf dieses Level zurückkehren könnte. Aber er hat mir das Gegenteil bewiesen. Das war ein wundervolles Match und eines dieser Duelle, in denen man sich wünschen würde, dass es keinen Verlierer gibt."

