Auftakterfolg für Thiem in Acapulco

Mittwoch, 01.03.2017

Erfolgreicher Start für Dominic Thiem in das Unterfangen "Titelverteidigung" beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco. Etwas mehr als 48 Stunden nach seinem Triumph in Rio de Janiero besiegte der Österreicher zum Auftakt den Franzosen Gilles Simon mit 7:6 (7) und 6:3. Gegen Simon hatte Thiem erst vor wenigen Wochen in Rotterdam gespielt - und eben dort ebenfalls gewonnen.

1:47 Stunden dauerte die Affäre diesmal, die Thiem den fünften Erfolg im siebten Duell mit Simon einbrachte. Am Ende hatte die aktuelle Nummer neun Weltrangliste zehn Punkte mehr gesammelt als der 32-Jährige aus Nizza. Im ersten Satz musste Thiem insgesamt sechs Satzbälle seines Gegners abwehren, beim Stand von 5:6 alleine vier. Der Lichtenwörther selbst präsentierte sich weitaus effizienter: Thiem reichte eine Chance auf den Satzgewinn, die er zum 9:7 in der Kurzentscheidung nutzte.

Die Entscheidung fiel im zweiten Durchgang im sechsten Spiel, in dem Thiem seinen vierten Breakball zum 4:2 verwertete - nachdem er bei eigenem Aufschlag davor eine Breakchance von Simon abwehren konnte. Dominic Thiem trifft nun auf den Franzosen Adrian Mannarino, gegen den er eine Bilanz von 3:0 aufweist. Zuletzt waren sich die Beiden in Nizza 2016 begegnet, Thiem hatte damals mit 6:3 und 6:1 klar die Oberhand behalten.

