"Domi" Thiems ganz andere Titelverteidigung

Dienstag, 28.02.2017

Nach seinem Triumph in Rio de Janeiro am Sonntag geht Dominic Thiem mit jeder Menge an frischem Selbstvertrauen in seine Titelverteidigung bei den Abierto Mexicano Telcel. Der 23-Jährige ist allerdings darauf vorbereitet, dass ihn sein Unterfangen, seinen Vorjahres-Erfolg in Acapulco zu wiederholen, dieses Mal noch bedeutend mehr abverlangen dürfte. Einerseits, da vom Sandplatzevent in Brasilien kaum Zeit zur Umstellung auf den Hartplatz in Mexiko blieb - knapp nach seinem Finalerfolg ging es schon in den Flieger, doch erst nach 20 Stunden kam er, mit einem Zwischenstopp in Houston (USA), am Montag an. Andererseits auch, da für ihn zum ersten Mal eine Titelverteidigung bei einem ATP-World-Tour-500-Turnier ansteht - also doch eine neue Situation. Und zudem könnte die Besetzung, für eine Veranstaltung von dieser Kategorie, kaum besser sein, mit derartigen Größen wie Novak Djokovic und Rafael Nadal im Tableau. "Das passiert nicht so oft, abseits von Grand-Slam- und Masters-1000-Turnieren", so der Niederösterreicher in einem ATP-Videointerview vor seinem ersten Auftritt. Der schon an diesem Dienstag (nach Ortszeit) über die Bühne gehen wird, im vierten Match nach 23:00 Uhr MEZ (auf tennisnet.com in den Livescores) geht es für den Weltranglisten-Neunten gegen den Franzosen Gilles Simon (ATP 25). Wie er diesem Spiel so entgegenblickt? Das könnt ihr euch hier ansehen und anhören.

