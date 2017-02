Der "Maestro" ist endlich volljährig

Mittwoch, 01.02.2017

"Du kannst nicht immer 17 sein" heißt es in einem Schlager-Song von Chris Roberts. Und genau das wollte Roger Federer beenden und endlich seinen 18. Grand-Slam-Titel gewinnen. Bei den Australian Open war es schließlich so weit. Federer beendete seine viereinhalbjährige Durstrecke ohne Grand-Slam-Trophäe - in einem epischen Finale gegen Rafael Nadal.

Für den "Maestro" war es auch ein Novum, weil er beim Matchball auf die Entscheidung vom Hawk-Eye warten musste, ehe er jubeln durfte. Beim Wimbledonturnier 2003 begann die große Grand-Slam-Titelreise von Federer. Hier sind alle Matchbälle von seinen 18 "Major"-Triumphen im Video.

Roger Federer im Steckbrief