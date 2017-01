So spielte der "Maestro" seine Gegner aus

Dienstag, 31.01.2017

Die Australian Open 2017 sind am Sonntag zu Ende gegangen - mit dem denkwürdigen Coup von Roger Federer bei den Herren. Nach seiner knapp halbjährigen Verletzungspause diesmal als großer Außenseiter ins Grand-Slam-Turnier in Melbourne gestartet, schnappte sich der 35-Jährige völlig überraschend seinen 18. "Major"-Pokal. Wie der "Maestro" alle seine Gegner in Down Under auszuspielen wusste? Das könnt ihr euch hier nochmals ansehen, mit dem Video der besten Punkte von Federer aus den zwei Turnierwochen im Melbourne Park.

Roger Federer im Steckbrief