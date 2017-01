So will "The Dog" Rafael Nadal ärgern

Montag, 02.01.2017

Der erste Formcheck hatte mit seinem Sieg beim Einladungsturnier in Abu Dhabi Erfreuliches zutage gebracht. Am Dienstag wird es für Rafael Nadal jedoch richtig ernst, wenn der Spanier sein erstes Spiel auf der ATP-Tour seit seinem Auftakt-Aus in Shanghai vor fast drei Monaten bestreitet. Den 14-fachen Grand-Slam-Titelgewinner erwartet beim Brisbane International am Dienstag allerdings eine sehr harte erste Aufgabe: Alexandr Dolgopolov. Der Ukrainer ist, mit seinen vielen Slicebällen, seiner sehr ungewöhnlichen Technik und seinem so unrhythmischen Spiel, einer der unorthodoxesten Akteure im Profitennis. Das zeigt auch dieses Video, mit den zehn beeindruckendsten Punkten des 28-Jährigen. Gute Unterhaltung!

