"Ich werde nie der fitteste Spieler auf der Tour sein"

Dienstag, 03.01.2017

Langstrecken-Läufer, Fußball-Mannschaften, neuerdings auch Tennisspieler kennen das Phänomen: "aus dem Training heraus" rennt oder spielt man nicht auf allerhöchstem Level. So gesehen muss man Bernard Tomic vorwerfen, seine Übungsphase schlecht eingeteilt zu haben: Der Australier meinte nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen David Ferrer in Brisbane nämlich, dass er einfach "platt" gewesen sei. Der Saison-Auftakt ist somit für die gesamte Familie Tomic als Minusposten anzuschreiben. Schwester Sara hatte zuvor in Runde eins des Qualifikations-Turniers gegen Kateryna Kozlova aus der Ukraine den Kürzeren gezogen.

2016 war Tomic noch im Halbfinale des stark besetzten ATP-World-Tour-250-Turniers gestanden, damals hatte er gegen den späteren Champion Milos Raonic zweimal im Tiebreak verloren. Die folgenden Monate fielen für den an Position 26 notierten Australier eher wechselhaft aus, immerhin steht der Finaleinzug von Acapulco (Niederlage gegen Dominic Thiem) oder das Achtelfinale in Wimbledon (Aus gegen Andy Murray) zu Buche.

Gegen Ferrer machte Tomic in Brisbane einen derart bemitleidenswerten Eindruck, dass sich sogar sein Gegner beim Handschlag erkundigte, ob alles in Ordnung sei. "Ich werde niemals der fitteste Spieler auf der Tour sein", sagte der 24-jährige Tomic nach dem Match. "Ich bin 1,96 Meter groß und muss mich auf andere Dinge verlassen können, wie etwa meinen Aufschlag. Und heute habe ich fürchterlich aufgeschlagen."

