Der Australier ist ganz verrückt nach den Vierbeinern

Sonntag, 01.01.2017

Nicht 101 Dalmatiner aber doch eine kleine Menge Exemplare der reizenden Hunderasse umgaben Nick Kyrgios im Rahmen des derzeit stattfindenden Hopman Cup in Perth (Australien) dank einer Initiative der "Dalmatian Rescue Association of Western Australia". Und man sah dem 21-Jährigen die Zuneigung zu den Vierbeinern auch gleich wirklich richtig an.

"Ich bin ein echter Hundefreund", sagte der Mann aus Canberra. "Wir hatten einen Golden Retriever. Jedes Mal wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem Hund zu spielen, nutze ich sie. Es macht viel Spaß und sie sind wirklich süß - und sie benehmen sich auch wirklich gut." Vielleicht kann sich der junge Tennisstar diesbezüglich noch das eine oder andere von den Vierbeinern abschauen?

