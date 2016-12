Donnerstag, 22.12.2016

"Was war das für ein Slogan, den du die ganze Zeit in die Kamera sagen musstest?" - "Keine Ahnung. Es ist für eine Firma, die Kameras herstellt."

Auch wenn Andre Agassi seiner Freundin Wendi den Sinngehalt hinter "Image is everything" zunächst nicht mitteilen kann, wird er diesen bald bereuen. "Image is everything" wird in den Folge-Monaten des Sommers 1989 zum Inbegriff für den für viele noch viel zu erfolglosen Agassi, der, so unken seine Kritiker, vielleicht tatsächlich nur ein Image ist - ein Spieler ohne Gehalt, der doch schon längst hätte die Welt erobern sollen.

Dennoch ist der folgende Spot ein Klassiker der Tennis-Werbung!