Wo kann ich Wimbledon live im TV sehen? Exklusiv auf Sky!

Mit Sky verpasst ihr keine Minute des großen Showdowns in Wimbledon. Der Pay-TV-Sender überträgt auf fünf Kanälen und schenkt euch dabei das Auftaktmatch von Titelverteidiger Roger Federer umsonst. Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung.

Mit dem Turnier in Wimbledon findet die Rasensaison den krönenden Abschluss. Mit dabei sind Titelverteidiger Roger Federer, Deutschlands Hoffnungen Alexander Zverev und Angelique Kerber und viele weitere Top-Stars.

Mit Sky verpasst ihr zum Start am 2. Juli 2018 keine Minute der Créme de là Créme des Tennissports auf dem Heiligen Rasen im All Engalnds Lawn Tennis and Croquet Club.

Täglich überträgt Sky ab 12:15 Uhr auf fünf Kanälen in bester HD-Qualität (Sky Sport 1 HD bis 5) und schenkt euch gleich zum Auftakt ein wahres Schmankerl. Das Auftaktmatch von Titelverteidiger und Nummer eins der Welt Roger Federer könnt ihr am 2. Juli 2018 ab 13:50 Uhr live im Free-TV auf Sky Sport News HD und auf skysport.de verfolgen.

Die Matches auf dem Center Court werden jeden Tag auf Sky Sport HD 1 übertragen.

Ihr wollt für Spitzentennis auf Sky nur einen Tag bezahlen und dafür bis Ende Juli inklusive dem großen Showdown in Wimbledon schauen? Dann ist das neue Sky-Special für einmalige 9,99,-€ für euch genau das Richtige! Hier geht's zum Spezial-Ticket!

350 Stunden Wimbledon auf Sky

Insgesamt wird Sky über 350 Stunden feinstes Rasentennis aus Wimbledon übertragen. Dazu zählt neben dem Live-Programm auch die Highlight-Show. Um 22:00 Uhr wird in der täglichen Show "London Calling - die Highlights" das Beste vom Turniertag noch einmal zusammengefasst. Ihr verpasst also keine wichtige Entscheidung im Kampf um das dritte Grand Slam des Jahres.

Zum ersten Mal wird die Highlight-Show auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

Mehr Infos zu Tennis bei Sky findet ihr für Deutschland und Österreich hier.

Der Zeitplan von Wimbledon 2018:

Datum Uhrzeit Event Montag, 02. Juli ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 03. Juli ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 04. Juli ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 05. Juli ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 06. Juli ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 07. Juli ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 08. Juli - spielfrei Montag, 09. Juli ab 11 Uhr Achtelfinale Herren und Damen Dienstag, 10. Juli ab 11 Uhr Viertelfinale Damen Mittwoch, 11. Juli ab 11 Uhr Viertelfinale Herren Donnerstag, 12. Juli ab 11 Uhr Halbfinale Damen Freitag, 13. Juli ab 11 Uhr Halbfinale Herren Samstag, 14. Juli ab 11 Uhr Finale Damen Sonntag, 15. Juli ab 11 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2018: Die Ersten Runden der Deutschen und Österreicher

Dominic Thiem startet gegen Marcos Baghdatis, Alexander Zverev bekommt es mit dem Australier James Duckworth zu tun. Zudem stehen mit Dennis Novak ein weiterer Österreicher und sieben weitere deutsche Spieler in der ersten Runde.

Spieler 1 Spieler 2 Dominic Thiem (AUT/7) Marcos Baghdatis (CYP) Dennis Novak (AUT) Peter Polansky (CAN) Alexander Zverev (GER/4) James Duckworth (AUS) Jan-Lennard Struff (GER) Leonardo Mayer (ARG) Philipp Kohlschreiber (GER/25) Eveny Donskoy (RUS) Yannick Maden (GER) John Isner (USA/9) Maximilian Marterer (GER) Damir Dzumhur (BIH/27) Peter Gojowcyk (GER) Juan Martin del Potro (ARG/5) Florian Mayer (GER) Jiri Vesely (CZE) Mischa Zverev (GER) Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Wimbledon 2018: Erste Runde für Angie Kerber, Julia Görges und Co.

Insgesamt stehen sieben deutsche Damen im Hauptfeld von Wimbledon. Mona Barthel und Antonia Lottner schafften den Weg durch die Qualifikation. Es ist keine österreichische Spielerin am Start.