Teste und gewinne mit dem neuen Dunlop Revolution NT Tour

Dunlop stellt auch in diesem Jahr einen neuen Tennisschläger zum Saisonstart vor. Mit dem neuen Dunlop Revolution NT Tour kommt vor allem für technisch gute Spieler ein Schläger mit einer schnellen Schwungbewegung auf den Markt. Werde jetzt Tester des neuen Rackets und gewinne einen Starterplatz beim BMW Open PROAM .

Mit dem neuen Dunlop Revolution NT Tour wird neben der Geschwindigkeit auch Wert auf Kontrolle und Stabilität gelegt. Dafür sorgt vor allem das enge 18/20-Saitenbild auch unter größtem Druck und bei schnellen Ballwechseln für optimale Kontrolle und Power.

Der Dunlop Revolution NT Tour verleiht dem Spieler Touch und Spielgefühl und sorgt mit der Copper Wire Konstruktion für eine optimale Energieübertragung auf die Schläge.

Trotz des Hauptaugenmerks, das auf die Kontrolle gelegt ist, bleibt der Spin auf dem Ball nicht aus. Dieses Attribut des Dunlop Revolution NT Tour wirkt sich gleichzeitig auf das Volleyspiel aus und angesetzte Passierschläge des Gegners lassen sich besser und genauer kontrollieren.

© Dunlop

Daten zum neuen Revolution NT Tour:

Gewicht: 332g (unbesaitet: 314g)

Schlägerkopf: 625cm²

Länge: 68,5cm

Balance: 32cm (ohne Saite: 31cm)

Farbe: Gelb/Schwarz

Saitenbild: 18/20

Material: Graphit

Optisch sorgt der Dunlop Revolution NT Tour in knalligem Gelb und schwarzen Nuancen für einen echten Hingucker auf dem Tennisplatz. Gelb steht für Aggressivität - und das trifft hierbei perfekt auf das neue Power-Racket von Dunlop zu.

Hier gibt es den neuen Dunlop Revolution NT Tour im Shop

Teste den neuen Racket und spiele mit den Profis

Ihr wollte den neuen Dunlop Revolution NT Tour testen und euch begeistern lassen? Dann macht mit bei TennisnetTests und probiert die neue Wunderwaffe auf dem Court aus. Dunlop stellt insgesamt zehn Schläger zur Verfügung.

Doch das ist längst nicht alles. Als offizieller Ballausrüster der BMW Open, stellt Dunlop einem von euch einen Startplatz in München zur Verfügung: Du hast LK8 oder besser und möchtest gern in München aufschlagen, um dich mit den Profis zu messen? Dann werde Rackettester, trete dem Dunlop-Team bei und starte bei den BMW Open PROAM. Passend dazu erhältst du ein Komplettpaket von Dunlop (Racket, Bag, Textilien und Schuhe) und spielst beim Doppelwettbewerb mit einem Profispieler an deiner Seite. Zum Abschluss geht es am Abend ins VIP-Zelt! Wenn du jetzt schon ganz heiß darauf bist, mitzuspielen, dann bewirb dich jetzt bei TennisnetTests und teile unseren untenstehenden Post bei Facebook bis zum 12. März 2018.