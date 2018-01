Neue adidas Kollektion: So laufen Kerber, Zverev und Thiem in Melbourne auf

Ihr seid gespannt in welchen Outfits Angelique Kerber, Alexander Zverev und Dominic Thiem bei den Australian Open aufschlagen? Gemeinsam mit Tennis Warehouse präsentieren wir die brandneue Kollektion von adidas!

In einer reichlichen Woche ist es endlich soweit, dann beginnt in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Dass die Form stimmt, beweisen Alexander Zverev und Angelique Kerber derzeit beim Hopman Cup, wo das deutsche Duo am Samstag um den Titel spielt.

Dominic Thiem präsentierte sich in dieser Woche ebenfalls von seiner besten Seite. Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Doha erreichte die österreichische Nummer eins das Halbfinale, zu dem er aufgrund einer fiebrigen Erkältung allerdings nicht antreten konnte.

Spätestens mit Beginn der Australian Open will Thiem wieder fit sein. In welchem Outfit er Down under antritt, könnt ihr hier bereits erahnen.

Die neue adidas Kollektion wurde inspiriert von der entspannten Atmosphäre des Australischen Sommers. Angelehnt an die berühmte Küste in Melbourne, hat adidas eine Kollektion entworfen die gleichzeitig auf dem Platz und dem Strand für Aufsehen sorgt - was ihr auch bei Angelique Kerber und Caroline Wozniacki unschwer erkennen könnt.

© adidas

Die attraktive Melbourne Kollektion der Damen und Herren könnt ihr euch jetzt bei Tennis Warehouse sichern!