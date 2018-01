Matchtipp of the day: Kerber will in die zweite Woche presented by LeoVegas

Angelique Kerber kämpft gegen Su-Wei Hsieh um den Einzug ins Viertelfinale bei den Australian Open - der "Matchtipp of the day" presented by LeoVegas.

Angelique Kerber hat "ein Gefühl von 2016" in sich, so zumindest beschreibt die Kielerin ihre derzeitige Form bei den Australian Open. Damals - vor ziemlich genau 24 Monaten - holte "Angie" ihren ersten Grand-Slam-Titel und die frisch gebackene 30-Jährige dominiert in Melbourne so wie schon lange nicht mehr.

Nun trifft die Ex-Nummer-eins im Achtelfinale auf die Taiwanesin Hsieh Su-Wei, die in der Vorrunde Agnieszka Radwanska aus dem Turnier warf. Die Nummer 88 der Welt zeichnet sich vor allem durch ihre Defensivkünste und ein starkes Nervenkostüm aus.

Kerber sollte jedoch mit vollem Selbstbewusstsein gewappnet sein, denn die Deutsche spielt großartiges, dominantes und schnörkelloses Tennis. In der Runde zuvor fegte die Linkshänderin Maria Sharapova regelrecht vom Platz, spielte konstant aggressiv und suchte die Linien - die sie unbekümmert traf. Eine sensationelle Vorstellung Kerbers ließ die ehemalige Nummer eins Sharapova teilweise hilflos und überfordert aussehen. Das Ergebnis von 6:1 und 6:3 untermauert die Form der Kielerin.

Kerber als klare Favoritin

Gegen Su-Wei wird vor allem Kerbers mentale Stärke ausschlaggebend sein. Ihre Kontrahentin produziert kaum Fehler und geht mit viel Courage zu Werke. Sollte Kerber jedoch an ihre starke Form anknüpfen und den Schwung aus den Partien zuvor mitnehmen können, so sollte der Viertelfinal-Einzug machbar sein.

Diese Ansicht teilt auch Wettanbieter LeoVegas, der Kerber als ganz klare Favoritin ins Rennen schickt. Mit einer Quote von 1,10 wird Kerbers Siegchance bewertet. Ihre Gegnerin bekommt die Außenseiterrolle und eine Quote von 8,0 zugeschrieben.

