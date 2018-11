Tenniscamp-Ratgeber 2019: IMG Akademie Florida - Nick Bollettieris legendäre Tennis-Akademie

Tennisnet.com ist euer Tenniscamp-Ratgeber für 2019 und verrät euch alle Details über das Tennistraining der besonderen Art. In der IMG Akademie in Florida erlebt ihr im Nick Bollettieris legendärer Tennis-Akademie Training der besonderen Art.

Ihr fühlt euch auf dem Tennisplatz zuhause? Und seid bereit für eine Reise in die USA? Dann gibt es nur ein Ziel: die Bollettieri Tennis Camps an der IMG Academy. An der weltbesten Tennisakademie in Florida haben Tennisstars wie Boris Becker, Tommy Haas, Maria Sharapowa und Serena Williams trainiert.

Allein im Tennis hat die IMG Academy zehn Nummer-Eins-Spieler hervorgebracht. Auch Basketball, Fußball und Golf trainiert ihr hier bei den besten Coachs der Welt in einem Sport-Zentrum der Superlative.

Unabhängig von Alter und Können werdet ihr unter der Sonne Floridas einen außergwöhnlichen Aufenthalt erleben, von dem ihr topfit und mit neu gesteckten Zielen nach Hause kommt. Denn wer IMG kennt, weiß was mit professionellem Training möglich wird.

Camp: Tennis intensiv coaching / Übernachtung und Vollverpflegung

Untergebracht werdet ihr in 4-Bettzimmern des auf dem Campus gelegenen Wohnheims mit 250 Zimmern. Die Zimmer sind bestens ausgestattet und verfügen über ein eigenes Badezimmer, WLAN, Reinigungsservice 1 x pro Woche sowie Klimaanlage.

Essen könnt ihr im Restaurant der IMG Academy, wo ihr ein abwechslungsreiches Buffet vorfindet, das den Bedürfnissen von Sportlern angepasst ist. Auf Wunsch gibt es einen Wäscheservice.

Alles rund um Tennis:

Mit 52 Tennisplätzen verschiedener Beläge, Videoanalysemöglichkeiten und professionellen Tenniscoachs, geleitet von Nick Bollettieri, bietet euch das IMG Academy Bollettieri Tennisprogramm ideale Trainingsmöglichkeiten.

Das Training umfasst 30h pro Woche, es erwartet euch ein intensives körperliches Training und sehr präzise Technik- Taktik- und Wettkampfübungen.

Preis: 4.490 € (2 Wochen), 6.790 € (3 Wochen)

Sichert euch bei einer Buchung bis 15.12.2018 einen Rabatt im Wert von 100,- Euro. Gebt dazu einfach bei der Buchung "tennisnet2019" als Rabattcode an.

Termine Dauer 14.04. - 27.04.2019 2 WOCHEN 02.06. - 22.06.2019 2 WOCHEN 23.06. - 13.07.2019 3 WOCHEN 30.06. - 20.07.2019 3 WOCHEN 07.07. - 27.07.2019 3 WOCHEN 14.07. - 03.08.2019 3 WOCHEN 21.07. - 10.08.2019 3 WOCHEN 28.07. - 17.08.2019 3 WOCHEN 11.08. - 31.08.2019 2 WOCHEN 13.10. - 26.10.2019 2 WOCHEN

Gewinnspiel! Mach mit und sichere dir eine Woche in der IMG Akademie

Ihr habt Lust auf eine Woche in der IMG Akademie in Florida? Dann macht einfach bei unserem Gewinnspiel mit und erfahrt Tennistraining auf dem höchsten Standard.

Hier gibt es alle Infos und die Anmeldung für das Gewinnspiel

© IMG Akademie

Für wen ist die IMG Akademie und das Tenniscamp geeignet?

Die weltbeste Tennis-Akademie bietet Tennisspielern im Alter von 8-19 Jahren, die ihr Tennis verbessern wollen, ein umfangreiches Angebot an Sport und einer luxuriösen Unterkunft.

Wie ist die Unterkunft?

4-Bettzimmer auf dem Campus mit 250 Zimmern

großzügige und qualitativ hochwertige Ausstattung

eigenes Badezimmer

WLAN

Reinigungsservice 1x pro Woche

Klimaanlage

Wie komme ich hin?

Mit dem Flugzeug ist die IMG Tennis Akademie über Miami, Florida oder Orlando, Florida erreichbar. Diverse Fluglinien bieten Direktflüge an, oder ein Flug mit einem Zwischenstopp kann gewählt werden.

Von München (Franz Josef Strauß Airport, MUC) bietet Lufthansa direkt Flüge von 11h Flugzeit oder Flüge mit einem Zwischenstopp mit bis zu 14h Flugzeit an.

Fazit Alexander Antonitsch

Nick Bollettieri und seine IMG-Akademie sind der Vorreiter in Sachen Tenniscamps und Tennisakademien. Es darf nicht vergessen werden, dass es diese Akademie schon seit circa 40 Jahren gibt und gilt heute als eine der weltbesten Tennisschulen weltweit. Er hat einfach etwas verändert und auf seiner einzigartigen Anlage ist Professionalität überall zu spüren.

Das merkt man schon, wenn man an die Namen denkt, mit denen Bollettieri erfolgreich trainiert hat. Andre Agassi, Maria Sharpaova oder Tommy Haas sind nur wenige Namen, die Bollettieri ganz groß gemacht hat. Heute tummeln sich immer noch Top-Spieler wie zum Beispiel Kei Nishikori regelmäßig auf der Anlage.

Es herrscht dort einfach ein ganz besonderes Flair, die Stimmung ist toll, der amerikanische Lifestyle kommt auch durch und die Ausstattung ist top. Man könnte sagen, dass die Bollettieri-Anlage das Nonplusultra ist - das muss man einfach erlebt haben!

Jeder Spieler, der den Traum vom Profileben hat, sollte mindestens einmal dort gewesen sein und sich das angeschaut haben. Gerade für den Nachwuchs ist diese Akademie optimal, da dort auch rund um die Uhr Profis am Werk sind und man so den besten Einblick in das Profigeschäft bekommt. Ich kann es mehr als empfehlen!

Von dem Gewinnspiel bin ich besonders begeistert! Diese Woche in Florida geschenkt zu bekommen ist einmalig und nicht zu vergleichen. Das ist für jeden Tennisliebhaber das ultimative Erlebnis!