Gewinnspiel: Gewinne eine Woche exklusives Tennistraining in der IMG Tennis Akademie in Florida

Gewinne mit tennisnet ein Tenniscamp in der legendären Tennis-Akademie von Star-Coach Nick Bollettieri. Sichere dir eine Woche in der IMG Akademie in Florida, USA. Unser Kooperationspartner Travel Wotrel - Spezialist für Tennisreisen - sponsert den Gewinner!

Ihr habt Lust auf eine Woche an der IMG Akademie in Florida? Dann macht einfach bei unserem Gewinnspiel mit und erlebt mit Travel Wotrel Tennistraining auf höchstem Niveau.

Den Gewinner erwartet:

eine einwöchige Reise im Wert von 2.389 US-Dollar

inklusive Tennis intensiv Coaching

Übernachtung plus Vollverpflegung

nicht im Preis enthalten: Flug & Transfer / Auslandsreiseversicherung

Termin nach Vereinbarung

Die Reise wird von unserem Partner Travel Wotrel zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zum IMG Camp findet ihr hier!

Um beim Gewinnspiel teilzunehmen schreibt uns einfach eine Mail (verlosung@tennisnet) und sagt uns, warum ihr genau der/die Richtige für das Camp seid. Schon seid ihr im Rennen für eine Woche Luxus-Tenniscamp in Florida mit Nick Bollettieri und Co.!

© IMG Akademie

Trainingsplan für das einwöchige Tenniscamp in der IMG Akademie

© IMG Akademie

Wie komme ich hin?

Mit dem Flugzeug ist die IMG Tennis Akademie über Miami, Florida oder Orlando, Florida erreichbar. Diverse Fluglinien bieten Direktflüge oder Flüge mit einem Zwischenstopp an.

Von München (Franz Josef Strauß Airport, MUC) bietet Lufthansa Direktflüge von 11h Flugzeit oder Flüge mit einem Zwischenstopp mit bis zu 14h Flugzeit an.