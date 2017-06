Quali-Finale: "Gojo" und Brands erfolgreich

Erlebe

Daniel Brands und Peter Gojowczyk haben die Qualifikation für das Hauptfeld in Wimbledon geschafft. Damit werden ab Montag neun deutsche Herren an der Londoner Church Road an den Start gehen.

Brands benötigte fünf Matchbälle, um den zähen Kasachen Alexander Bublik mit 6:3, 3:6, 4:6, 6:2, 12:10 in der Verlängerung des fünften Satzes niederzuringen. Damit steht der 29-jährige Deggendorfer zum dritten Mal im Hauptfeld beim wichtigsten Rasenturnier der Welt. 2010 hatte Brands an der Londoner Church Road das Achtelfinale erreicht.

Peter Gojowczyk feiert seine Hauptfeld-Premiere in Wimbledon. Der 27-jährige Dachauer setzte sich im Quali-Finale gegen den Slowaken Lukas Lacko 7:5, 6:2, 6:3 durch. Die dritte Qualifikationsrunde in Roehampton wird traditionell über die volle Distanz ausgetragen.

Bittere Nachricht aus britischer Sicht: Marcus Willis ist an Ilya Marchenko (Ukraine) in drei Sätzen gescheitert. Eine Wiederholung seines Wimbledon-Märchens aus dem Vorjahr bleibt damit aus.

