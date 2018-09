ComeOn! Match of the day: Marin Cilic im US-Open-Achtelfinalduell gegen David Goffin

Im Achtelfinale der US Open 2018 kämpfen Marin Cilic und David Goffin um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Welcher der beiden Superstars die Nase vorn hat? Das "Match of the day" wird präsentiert von Wettanbieter ComeOn!.

Zwei absolute Schwergewichte des Tennissports treffen im Achtelfinale der US Open aufeinander. Marin Cilic gegen David Goffin heißt das Duell um den Viertelfinaleinzug!

Cilic hat seine Titelambitionen in den ersten Runden unter Beweis gestellt: In der zweiten Runde ließ er dem Polen Hubert Hurkacz beim 6:2, 6:0 und 6:0 nicht den Hauch einer Chance, danach fightete er sich nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den jungen Australier Alex De Minaur mit starker Moral zurück und zeigte Nehmerqualitäten. Gegen Goffin wird sich Cilic jedoch noch steigern müssen.

Der Belgier spielt schon seit mehreren Wochen starkes Tennis und schaltete in den Runden zuvor mit Robin Haase und Jan-Lennard Struff zwei starke Gegner aus. Auch der Körper des 27-Jährigen scheint nach der Aufgabe in Cincinnati gegen Roger Federer wieder in Ordnung zu sein.

ComeOn! sieht Cilic vorn

Im Duell gegen Cilic wird es vor allem auf die Konstanz ankommen. Der Kroate drischt die Bälle mit unglaublicher Geschwindigkeit ins Feld und macht dabei nur wenige Fehler. Aber auch Goffin mag es, wenn die Bälle zügig unterwegs sind - dabei sollte er Cilic jedoch nicht zu viele Gelegenheiten zum Konter geben.

Im sechsten Duell - von denen drei der Belgier gewinnen konnte - ist Cilic der leichte Favorit. Wettanbieter ComeOn! gibt eine Quote von 1,42 für den Kroaten aus. Goffin geht als leichter Außenseiter in die Partie und bekommt eine Quote von 2,95.

