US Open: Roger Federer zermürbt Benoit Paire

Roger Federer hat am Donnerstag die dritte Runde der US Open 2018 erreicht. Gegen den Benoit Paire setzte sich der Schweizer in drei Sätzen mit 7:5, 6:4, 6:3 durch und trifft am Samstag auf Nick Kyrgios.

In all seinen 18 bisherigen Auftritten bei den US Open überstand Federer somit jedes Mal die zweite Runde. Gemeinsam mit den Australian Open hat Federer bislang alle seine 73 Matches in der ersten und zweiten Runde eines Grand Slams auf Hardcourt gewonnen (Walkovers nicht einberechnet).

im Head-to-Head mit Kyrgios liegt er mit 2-1 in Führung. "Das ist natürlich spannend, ich habe nichts zu verlieren", sagte Kyrgios angesprochen auf seinen nächsten Gegner. "Ich werde da raus gehen und mir meinen Hinter aufreißen."