Andy Murray nennt seinen Favoriten auf die US Open: "Djokovic spielt großartig, aber..."

Nach seiner Niederlage gegen Fernando Verdasco äußerte sich der Weltranglistenerste über das aktuelle Kräfteverhältnis bei den Herren. Für den Briten ist trotz des Wimbledon-Sieges von Novak Djokovic jemand anderer der große Favorit auf den Titel bei den US Open.

Djokovic spielt in der zweiten Runde gegen Tennys Sandgren, Richard Gasquet wäre als erster Gesetzter nominell der Gegner in Runde drei. Im Viertelfinale könnte es das Duell mit Roger Federer geben, ehe im Halbfinale Alexander Zverev an der Reihe wäre.

Obwohl Djokovic sich in Wimbledon durchsetzte, zeigte sich Murray von den Matches des Mallorquiners in Wimbledon begeistert. "Ich habe das Viertelfinale Nadal - Del Potro kommentiert, das war ein unglaubliches Match - eines der besten, die ich je gesehen habe."

"Vor allem der fünfte Satz hatte eine herausragende Qualität. Ich habe es genossen, zu sehen, wie Rafa gegen Juan spielt." Nadal steht nach einem souveränen Dreisatzerfolg gegen Vasek Pospisil bereits in der dritten Runde, wo er auf den Russen Karen Khachanov trifft.