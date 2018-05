US Open - Dach fertiggestellt: Nach Arthur Ashe Stadium nun auch auf Court Louis Armstrong

Die Veranstalter der US Open haben am Donnerstag erstmals ihr neues Stadion für den zweitgrößten Platz der Anlage vorgestellt. Das Louis Armstrong Stadium soll nach dem Center Court benannt nach Arthur Ashe im August als zweiter wetterfester Court des Turniers fungieren.

Die Fertigstellung der Überdachung ist die letzte Phase einer fünf Jahre andauernden Renovierung in Flushing Meadows, ohne je den Spielbetrieb bei den US Open zu stören. Insgesamt sollen sich die Umbaukosten im USTA Billie Jean King National Tennis Center auf 600 Millionen US-Dollar summiert haben.

"Wenn du jetzt ein Ticket für die US Open hast, kannst du dir sicher sein, dass du Tennis sehen wirst, egal, wie das Wetter sein wird", sagte USTA-Präsidentin Katrina Adams.

Das Dach am Arthur Ashe Stadium ist seit 2016 in Betrieb. Unmittelbar darauf wurde mit den Bauarbeiten auf Louis Armstrong begonnen. Für das Vorjahr wurde ein temporärer, 8.500 Zuschauer fassender Platz erbaut. Das fertige Stadion soll 200 Millionen US-Dollar kosten und Platz für 14.000 Fans haben.

Es wird zudem das erste natürlich ventillierte Stadion mit einem ausfahrbahren Dach sein. Öffnungen an der Nord- und Südseite sorgen für Luftzufuhr, während das Dach geschlossen ist. Ganze fünf Minuten soll die Schließung dauern.

"Die Tage, an denen 500 Zuseher Schlange standen, um ins Stadion zu kommen, sind mit den vielen neuen Plätzen hoffentlich Geschichte", sagte Danny Zausner, Geschäftsführer des National Tennis Center.

Die größten Tennis-Arenen der Welt © getty 1/17 Die O2-Arena in London gehört zu den größten Tennisbühnen der Welt. Tennisnet zeigt euch Arenen, die es mit manchem Fußballstadion aufnehmen können - begonnen wird mit den vier größten aus dem deutschsprachigen Raum © getty 2/17 Platz 40: Wiener Stadthalle, Wien, Vienna Open, Indoor, Hartplatz, Kapazität: 8.700 © getty 3/17 Platz 38: St. Jakobshalle, Basel, Swiss Indoors, Indoor, Hartplatz, Kapazität: 9.000 © getty 4/17 Platz 18: Gerry Weber Stadion, Halle/Westfahlen, Gerry Weber Open, Outdoor (Dach), Rasen, Kapazität: 12.300 © getty 5/17 Platz 14: Am Rothenbaum, Hamburg, German Open Tennis Championships, Outdoor (Dach), Sandplatz, Kapazität: 13.300 © getty 6/17 Platz 12: Rod Laver Arena, Melbourne, Australian Open, Outdoor (Dach), Hartplatz, Kapazität: 14.820 © getty 7/17 Platz 11: Court Philippe Chatrier, Paris, French Open, Outdoor, Sandplatz, Kapazität: 14.911 © getty 8/17 Platz 10: Wimbledon Center Court, London, Wimbledon, Outdoor (Dach), Rasen, Kapazität: 14.979 © getty 9/17 Platz 6: Optics Valley Tennis Center, Wuhan, Wuhan Open, Outdoor (Dach), Hartplatz, Kapazität: 15.000 © getty 10/17 Platz 6: Connecticut Tennis Center Stadium, New Haven, Connecticut Open, Outdoor, Hartplatz, Kapazität: 15.000 © getty 11/17 Platz 6: National Tennis Stadium, Peking, China Open, Outdoor (Dach), Hartplatz, Kapazität: 15.000 © getty 12/17 Platz 6: Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, Shanghai Masters, Kapazität: 15.000 © getty 13/17 Platz 5: Palais Omnisport, Paris, Paris Masters, Indoor, Hartplatz, Kapazität: 15.500 © getty 14/17 Platz 4: Ahoy Rotterdam, Rotterdam, ABN AMRO World Tennis Tournament, Indoor, Hartplatz, Kapazität: 15.818 © getty 15/17 Platz 3: Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, Indian Wells Masters Outdoor, Hartplatz, Kapazität: 16.100 © getty 16/17 Platz 2: O2 Arena, London, ATP World Tour Finals, Indoor, Hartplatz, Kapazität: 17.500 © getty 17/17 Platz 1: Arthur Ashe Stadium, New York, US Open, Outdoor (Dach), Hartplatz, Kapazität: 23.200

Am Platz Louis Armstrong sollen an den ersten neun Tagen drei Day-Session-Matches und eines in den Abendstunden ausgetrafen werden. Insgesamt stehen auf der Anlage im Falle von Regen 40.000 Plätze für Zuschauer bereit.