French Open: Alex DeMinaur bekommt letzte Wildcard für French Open

Alex De Minaur hat den letzten Fixplatz für das Hauptfeld der French Open ergattert. Der australische Tennisverband, dem durch eine Kooperation mit den französischen Kollegen eine Wildcard zusteht, entschied sich dazu, den 19-Jährigen in Paris an den Start zu schicken.

Der Australier De Minaur stand zum relevanten Zeitpunkt, an dem die Meldeliste für das zweite Major-Turnier des Jahres fixiert wurde, auf Platz 112 der Weltrangliste und verpasste den Cut von 101 deutlich. Nun darf er dennoch mit einem Antritt in Paris rechnen.

Damit steht auch der achte Wild-Card-Besitzer für Roland Garros fest. Sechs Freifahrtscheine vergaben die Verantwortlichen aus Frankreich an ihre Landsleute. Prominentester Name ist dabei Nicolas Mahut, der zur Frist nur einen Platz vor de Minaur lag.

Noah Rubin setzte sich im von der USTA durchgeführten Qualifikationsturnier durch und darf die Wild Card des US-amerikanischen Verbands in Anspruch nehmen.

Mit Steve Darcis, Andreas Haider-Maurer und Yoshihito Nishioka sind drei Spieler durch ihr Protected Ranking im Hauptfeld vertreten.

French Open 2018: Wild Cards für das Hauptfeld der Herren

Spieler Nation Alter Ranking Gregoire Barrere Frankreich 24 241 Elliot Benchetrit Frankreich 19 337 Calvin Hemery Frankreich 23 123 Maxime Janvier Frankreich 21 283 Nicolas Mahut Frankreich 36 116 Corentin Moutet Frankreich 19 144 Noah Rubin USA 22 198 Alex de Minaur Australien 19 106

Pauline Parmentier und Taylor Townsend in Paris dabei

Bei den Damen schnappte sich Taylor Townsend den Sieg im US-Vorkampf. Die australischen Damen spielen in einem Raster von acht Spielerinnen ihre Wild Card direkt in Paris in den kommenden Tagen aus.

Die französischen Spielerinnen werden angeführt von Pauline Parmentier, die zuletzt von Yannick Noah auch im Fed-Cup-Team Frankreichs im Einsatz war.

French Open 2018: Wild Cards für das Hauptfeld der Damen