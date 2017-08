Zverev mit Night Session, Thiem erst Dienstag

Simona Halep gegen Maria Sharapova lautet das Highlight der ersten Night Session am Montag, danach greift Alexander Zverev ein. Dominic Thiem und Angelique Kerber spielen am Dienstag.

Die Spieler in den unteren Hälften der Tableaus dürfen bereits am Montag ran (ab 17 Uhr MESZ), der Rest folgt am Dienstag. Die Hightlights des ersten Spieltags gibt's natürlich in der ersten Night Session (ab 1 Uhr MESZ in der Nacht auf Dienstag): die an zwei gesetzte Simona Halep trifft hier auf Maria Sharapova, die per Wildcard im Feld steht. Im Anschluss spielt Alexander Zverev gegen Darian King aus Barbados.

Spielplan der Deutschen und Österreicher am Montag

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 17.00 Uhr/MESZ):

5. Match (Night Session): Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Darian King (Barbados)

Nebenplätze (Spielbeginn 17.00 Uhr/MESZ):

1. Match: Florian Mayer (Bayreuth) - Rogerio Dutra Silva (Brasilien)

1. Match: Anna Zaja (Sigmaringen) - Ekaterina Alexandrova (Russland)

2. Match: Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 30) - Annika Beck (Bonn)

2. Match: Andreas Haider-Maurer (Zwettl) - Evgeny Donskoy (Russland)

3. Match: Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 23) - Thai-Son Kwiatkowski (USA)

3. Match: Carina Witthöft (Hamburg) - Anastasija Sevastova (Lettland/Nr. 16)

3. Match: Mona Barthel (Neumünster) - Ekaterina Makarova (Russland)

Thiem und Kerber erst am Dienstag

Der Spielplan fürs Arthur Ashe Stadium für Dienstag ist auch bereits raus. Hier wird Titelverteidigerin Angelique Kerber das zweite Match des Tages gegen Naomi Osaka bestreiten, danach der topgesetzte Rafael Nadal gegen Dusan Lajovic. Roger Federer darf dann zum zweiten Spiel der Night Session gegen den US-Youngster Frances Tiafoe ran. Wann Dominic Thiem gegen Alex de Minaur spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Hier geht's zum gesamten Spielplan!