"Dieses Mädchen hat jede Menge Mumm"

Es war ein denkwürdiger Auftakt im größten Tennisstadion der Welt: Maria Sharapova bezwang Simona Halep in der ersten Runde der US Open - für die Russin der emotionalste Sieg seit vielen Jahren.

Von Jörg Allmeroth aus New York City

Es war alles eigentlich zuviel für die erste Runde, für die erste Nacht hier in New York. Es war, als hätte ein unsichtbares Drehbuch das ganze Drama eines rauschenden Finales gleich für den Beginn dieser US Open 2017 auf dem Centre Court ausgebreitet, mit dieser spektakulären Abendshow mit der Weltranglisten-Zweiten Simona Halep und der früheren Tennis-Königin Maria Sharapova.

Und sie, die gefallene, tief gestürzte Heldin vergangener Zeiten, jene umstrittene, polarisierende, streitbare, wegen eines Dopingvergehens bis in den April hinein gesperrte Sharapova, war es schließlich, die unter den Flutlichtstrahlern im mächtigsten Tennisstadion der Welt am Auftaktmontag nicht einfach nur ein großartiges Spiel gewann, sondern ihrer Karriere in späten Jahren vielleicht noch einmal einen entscheidenden Auftriebsimpuls lieferte.

Tränen und rührende Worte

Ganz gleich, wer die Internationalen Amerikanischen Meisterschaften am übernächsten Samstag bei den Frauen als Pokalsiegerin verlässt, der Siegesmoment Sharapovas, das Bild der knieenden, weinenden, emotional angerührten Russin, wird mindestens genau so prägend in Erinnerung bleiben. Und vermutlich auch der wie in Stein gemeißelte Satz, den sie mit angemessenem Pathos nach dem fast dreistündigen 6:4, 4:6, 6:3-Erfolgsfight gegen Halep sprach: "Hinter dem Mädchen in diesem schwarzen Kleid, mit den funkelnden Kristallen, steckt jemand mit einer Menge Mumm - und dieses Mädchen verschwindet nicht einfach irgendwo hin."

Maria Sharapova: Eine Karriere in Bildern © getty 1/61 Maria is back! Am 26. April, nur wenige Stunden nach Ablauf ihrer 15monatigen Dopingsperre, kehrte Maria Sharapova in Stuttgart erstmals auf einen Center Court zurück. Glamourös marschierte MaSha auf - mit feinem Täschchen, versteht sich © getty 2/61 Am Morgen hatte sie bereits auf dem Center Court trainiert - kraftvoll, konzentriert und lautstark wie eh und je © getty 3/61 Die Einheit dauerte eine Stunde. An der Seite der Russin: Coach Sven Groenefeld © getty 4/61 Maria Sharapova erhielt in Stuttgart eine von drei Wildcards, was zu emotionalen Diskussionen führte. Auch Erstrundengegnerin Roberta Vinci äußerte sich not amused... © getty 5/61 Der Internationale Sportgerichtshof hatte die zweijährige Doping-Sperre von MaSha auf 15 Monate reduziert. Damit konnte die Russin beim Porsche Tennis Grand Prix wieder spielen © getty 6/61 Das tat sie dann auch: Und ab die Post! Klangvoll meldete sich MaSha auf dem Court zurück - sie schreit wieder ... © getty 7/61 ... und bereitete Vinci einige Probleme! 0:2 lag Sharapova im ersten Satz zurück, breakte aber zum 1:2 und 6:5 und holte sich so den Durchgang © getty 8/61 Und Sharapova hielt das Tempo hoch: Ganz stark nahm sie Vinci auch im zweiten Satz zwei Aufschlagspiele ab und siegte letztlich deutlich 7:5, 6:3 © getty 9/61 Nach dem verwandelten Matchball schrie sie den kompletten Frust und die Erleichterung über die letzten Monate aus sich raus ... © getty 10/61 ... und zwar so laut sie konnte! Sodass die Tenniswelt weiß: Maria Sharapova ist zurück! © facebook/sharapova 11/61 Das Comeback in Stuttgart heißt auch: Sie könnte bei den French Open auf die große Bühne zurückkehren. SPOX blickt auf ihre bisherige Laufbahn zurück © getty 12/61 Maria Sharapova hat alle Grand-Slam-Turniere einmal gewonnen. Im Mai 2012 triumphierte sie bei den French Open in Paris © getty 13/61 Gerade 16 Jahre als war sie, als sie 2003 ihren ersten Titel auf der WTA-Tour feierte. In Tokio schlug sie die Ungarin Kapros © getty 14/61 Der Aufstieg in die absolute Weltspitze ließ nicht lange auf sich warten: 2004 erreichte sie das Finale in Wimbledon © getty 15/61 Völlig überraschend deklassierte die gerade 17-Jährige Serena Williams aus den USA mit 6:1 und 6:4 © getty 16/61 Als hätte sie die Trophäe beim bedeutendsten Tennis-Turnier der Welt stiebitzt... © getty 17/61 Immer noch Wimbledon 2004: Mit Roger Federer beim Champions Dinner © getty 18/61 Nur wenige Monate später gab's den nächsten großen Sieg über Serena Williams: Sieg bei der WTA Tour Championship in L.A. © getty 19/61 Die US Open sind 2006 dran: Sharapova trifft im Finale in New York auf Justine Henin-Hardenne © getty 20/61 6:4 und 6:4 heißt es am Ende für Maria. Der zweite Grand-Slam-Titel ist eingefahren © getty 21/61 Gerade 19 Jahre alt ist Sharapova damals. Die Nr. 1 der Welt war sie sogar schon im Sommer 2005 geworden © getty 22/61 Wir schreiben 2008 und sind in Melbourne: Maria Sharapova sinkt auf die Knie. Sie hat soeben die Austalian Open gewonnen © getty 23/61 Im Finale muss sich die Serbin Ana Ivanovic der Russin geschlagen geben. Wieder siegt Maria glatt in zwei Sätzen © getty 24/61 Sharapova blieb aber nicht nur im Finale ohne Satzverlust. Sie gab im gesamten Turnier keinen Durchgang ab © getty 25/61 Maria auf dem Yarra River in Melbourne. 2008 wurde später aber zum Seuchenjahr. Schulterprobleme setzten sie außer Gefecht © getty 26/61 Über vier Jahre nach dem Triumph von Melbourne zog Maria dann ins Finale der French Open ein © getty 27/61 Die Italienerin Sara Errani konnte Sharapova nicht gefährden, die überlegen ihren vierten Grand-Slam-Sieg einfuhr © getty 28/61 Gleichzeitig mit dem Turniersieg sicherte sich Scharapowa nach über vier Jahren auch erstmals wieder Platz 1 in der Weltrangliste © getty 29/61 Fast noch erfolgreicher als auf dem Platz ist Sharapova aber außerhalb: Als Model, Geschäftsfrau, Markenbotschafterin,... © getty 30/61 Auf März 2002 ist dieses Bild datiert. Sharapova ist damals noch nicht einmal 15 Jahre alt, weiß sich aber schon in Szene zu setzen © getty 31/61 Aus dem gleichen Fotoshooting: Ende 2002 stand Maria in der WTA-Rangliste schon unter den Top 200 © getty 32/61 2004: Maria bei der Premiere des US-Kinofilms Wimbledon mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle © getty 33/61 Den Look der Hollywood-Diva hat Maria selbst schon gut drauf. Ein Bild aus dem März 2006 © getty 34/61 Die nächste Gala, der nächste Look: Sharapova im Sommer 2006 © getty 35/61 Eine Fashion-Gala der WTA 2008 © getty 36/61 Maria als Schaufensterpuppe für Sony im Jahr 2009 © getty 37/61 Ganz schön mondän, Maria in 2009 © getty 38/61 Für eine Player-Party schick gemacht (2013) © getty 39/61 Porsche schmückt sich mit Maria Sharapova (2013) © getty 40/61 Unter dem Namen "Sugarpova" bringt Maria Sharapova ihre eigenen Süßigkeiten unters Volk (2013) © getty 41/61 Marias Candys gibt's freilich in allen Geschmackssorten, Formen und Farben - pinkfarbene Tennisbälle inklusive © getty 42/61 Wimbledon 2013: Am spielfreien Sonntag macht man sich zurecht und sucht den nächsten Red Carpet auf © getty 43/61 Die Filmbranche hat die Oscars, die Sportszene die ESPY Awards. Ein Blick auf Marias Outfits. Den Hosenanzug trug sie 2005 © getty 44/61 ESPY Awards 2007: Maria setzt auf Leder © getty 45/61 ESPY Awards 2011: Maria kommt wieder im kleinen Schwarzen © getty 46/61 ESPY Awards 2012: Das könnten definitiv auch die Oscars sein... © getty 47/61 Maria bei den ESPY Awards 2013 © getty 48/61 Kontrastprogramm: Maria bei der Vorbereitung auf Wimbledon 2013 © getty 49/61 Istanbul 2012: Man kann sich auch auf dem Flur warm machen © getty 50/61 Immer Glamour ist auch langweilig: Maria in Moskau 2005 © getty 51/61 Am Flughafen in Brisbane 2012 © getty 52/61 Am Flughafen in Doha 2008 © getty 53/61 Ein wenig grungy: Maria im März 2009 auf einer Pressekonferenz © getty 54/61 Melbourne 2007 © getty 55/61 Moskau 2007 © getty 56/61 Schlechte Laune? Maria auf dem Weg in ihr Hotel in Madrid (2006) © getty 57/61 Wimbledon 2013: Maria beobachtet das Match ihres Freundes Grigor Dimitrow © getty 58/61 Ausflug zum Football: Maria 2003 mit dem damaligen Chargers-Quarterback Doug Flutie © getty 59/61 Sommer 2012: Maria Sharapova führt die russische Olympiamannschaft als Fahnenträgerin an © getty 60/61 Die Überraschung: Auf der eigens angesetzten PK im März 2016 verkündete sie nicht etwa das Karriereende, sondern einen positiven Dopingtest © getty 61/61 Die Folge: Sie wird vom Weltverband ITF zunächst für zwei Jahre gesperrt. Diese Sperre wurde später auf 15 Monate reduziert - gefolgt vom Comeback in Stuttgart

Nein, ganz gewiss nicht. Und wer würde nach dieser massiven, überwältigenden Überraschungspointe ausschließen wollen, dass es am Ende sogar Sharapova selbst ist, die dieses Grand-Slam-Championat gewinnt. Als Nummer 146 der Tennis-Hackordnung zu triumphieren, gegen alle Zweifel, Ängste und auch gegen die weitverbreiteten Animositäten der lieben Kolleginnen - es wäre ein ähnlicher Coup wie damals der Sieg einer 17-jährigen Sharapova auf dem Heiligen Rasen in Wimbledon, anno 2004.

Kaum jemals seit jenem epochalen Erfolgsmoment in London zeigte Sharapova so viel Gefühl wie nun im Arthur-Ashe-Stadion, eine nahbare Siegerin, einmal nicht die Meisterin der Selbstbeherrschung und Emotionskontrolle. "So ein Sieg zeigt dir, warum du das alles noch machst", sagte Sharapova, "du willst wieder auf so einer Bühne stehen, mit solchem Tennis."

Im Stile einer Pokerspielerin

Seit Sharapova im April ihre Dopingbuße abgesessen hatte, war nur wenig für sie zusammengelaufen bei ihrem spannungsgeladenen Comeback. Die Halbfinalteilnahme beim Stuttgarter Porsche Grand Prix war noch der erfreulichste Bilanzposten für die Russin, die danach für die French Open keine Wildcard erhielt und sich für Wimbledon verletzt abmelden musste.

Auch der Sommer bot wenig Grund zum Optimismus, Sharapova sagte mehrere Turnier ab, mal wegen einer Oberschenkelblessur, mal wegen einer Verletzung im linken Arm. Die Wildcard für New York schien wenig zu nutzen, als ihr für die Auftaktrunde die wuselige Kämpferin Halep zugelost wurde, die Nummer 2 der Setzliste. Selbst wohlmeinende Expterinnen wie Chris Evert gaben der früheren Meisterspielerin da "höchstens eine Außenseiterchance".

Doch Sharapova hatte offenbar wie eine Pokerspielerin alles auf eine starke Rückkehr bei den US Open gesetzt und nicht ihre Energien bei kleineren Turnieren verschwendet. Als sie mit ihrem schwarzen Cocktailkleid den Centre Court betrat, glich sie optisch jener jungen Sharapova, die im Jahr 2006 das New Yorker Turnier gegen die Belgierin Justine Henin-Hardenne gewonnen hatte, zum ersten und einzigen Mal. Doch das Verblüffende, eigentlich sogar Unglaubliche war: Sharapova spielte auch mit jener Intensität, Aggression und Beweglichkeit wie in früheren Glanzzeiten.

"Meine Reise ist noch nicht zu Ende"

Sie hätte sich den Sieg gegen Halep schon viel früher holen können, sie lag zwischenzeitlich mit 6:4, 4:1 und Breakball zum 5:1 vorne, doch selbst der Umweg über den dritten Satz war imponierend. Denn auch bei dieser Extraschicht zeigte die 30-jährige ehedem gewohnte Qualitäten: Eine gewisse Trotzigkeit, Rückschläge wegzustecken. Und die Eigenschaft, sich nach Rückschlägen sofort wieder auf eine neue, noch herausforderndere Situation zu fokussieren.

Aber natürlich konnte Sharapova die Erlebnisse dieser denkwürdigen Nacht nicht als Selbstverständlichkeit abtun, nicht nach allem, was passiert war in den letzten 19 Monaten - nach Dopingsperre, nach Image- und Vertrauensverlust, nach der einsamen Comeback-Mission und nach dem insgesamt frustrierenden Neustart. "Ich weiß, dass ich diese Nacht genießen muss, diesen Sieg hier. Und ich werde ihn genießen. Aber meine Reise ist noch nicht zu Ende."