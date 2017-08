Quali-Aus für Barbara Haas in Runde zwei

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Viertelfinale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Barbara Haas ist in der zweiten Runde der Qualifikation bei den US Open. Sie unterlag der Kroatin Jana Fett in drei Sätzen.

4:6, 6:2, 1:6 hieß es aus Sicht von Haas nach 1 Stunde 56 Minuten. Haas stemmte sich zum Ende nach 0:5 noch mal gegen die Niederlage, konnte sie aber nicht mehr vermeiden. Eine Wiederholung ihres Vorjahreserfolgs bleibt somit aus: 2016 hatte Haas bei den US Open ihr erstes und bislang einziges Grand-Slam-Hauptfeld erreicht. Sie verlor dann in Runde eins.

Nachdem zum Quali-Auftakt bereits Sebastian Ofner und Gerald Melzer verloren hatten, sind keine weiteren österreichischen Teilnehmer mehr in der Qualifikation verblieben.