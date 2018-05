French Open: Maximilian Marterer nach Erfolg gegen Denis Shapovalov in Runde drei

Maximilian Marterer steht bei den French Open 2018 in der dritten Runde: Der deutsche Davis-Cup-Spieler besiegte Denis Shapovalov am Donnerstag in Paris in vier Sätzen.

Von Jens Huiber aus Paris

Sollten sich Maximilian Marterer und Denis Shapovalov vor ihrem Zweitrunden-Treffen in Roland Garros 2018 noch nicht gekannt haben, dann bekamen die beiden Kontrahenten ab 09:45 Uhr auf Court 1 eien Vorgeschmack auf die Partie: Seite an Seite spielten sich die zwei Linkshänder warm, Marterer mit Jan-Lennard Struff, Shapovalov mit einem Hitting Partner.

Den Ernstfall entschied dann Außenseiter aus Franken für sich: Marterer gewann mit 5:7, 7:6 (4), 7:5 und 6:4 und trifft in der dritten Runde in jedem Fall auf einen Lucky Loser: entweder Ruben Bemelmans aus Belgien oder den Argentinier Jürgen Zopp.

Shapovalov mit dem besseren Start

Marterer hatte im ersten Satz als Aufschläger größere Schwierigkeiten, gab sein Service allerdings erst im allerletzten - und ungünstigsten Moment ab: zum 5:7-Satzverlust. Zwei Doppelfehler leistete sich der Franke, Shapovalov ließ sich nicht zweimal bitten

Der Kanadier legte zu Beginn des zweiten Akts gleich nach, breakte Marterer zum 1:0. Diesmal schaffte der deutsche Davis-Cup-Spieler allerdings das Comeback, holte sich erstmals im Match ein Rebreak. Marterer legte nach, Shapovalov rettete sich ins Tiebreak, das er mit 4:7 verlor. Satzausgleich.

Marterer schon bei den Australian Open in Runde drei

Etwa zur gleichen Zeit hatte Kumpel Struff gerade eine 4:1-Führung in der Kurzentscheidung des zweiten Durchgangs gegen Steve Johnson auf Court 7 verspielt, und das mit Doppel-Mini-Break. Für Struff war danach nichts mehr zu holen.

Für Marterer hingegen schon. Der ließ auch im dritten Satz nicht nach. Diesmal war es der Deutsche, der sich den Satz mit 7:5 sicherte - und dann, nach einer Spielzeit von 3:11 Stunden auch den Match-Sieg.

Damit steht Marterer wie schon zu Beginn des Jahres in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Bei den Australian Open unterlag Maximilian Marterer dann allerdings dem US-Amerikaner Tennys Sandgren.