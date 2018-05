Fälle Zverev und Gojowczyk: Verletzten-/Lucky-Loser-Regel muss nachgebessert werden

Peter Gojowczyk ist nach Mischa Zverev bereits der zweite Spieler, der eine Strafzahlung wegen eines angeblich nicht fitten Antritts blechen musste. Aber wie weist man einem Spieler das nach? Schwierig.. dabei wäre es so einfach, solche Fälle zu vermeiden. Ein Kommentar.

Peter Gojowczyk bekam nun also nach seiner Erstrunden-Aufgabe eine 25.000-Euro-Strafe aufgebrummt. Der Vorwurf: Ihm sei schon vor seinem Auftritt klargewesen, dass er nicht fit sei. Er hätte rausziehen müssen, so die ITF, und statt dem vollen Erstrundengeld von 40.000 Euro nur die Hälfte mitnehmen dürfen, also 20.000 Euro. Der Lucky Loser, der seinen Platz eingenommen hätte, hätte die andere Hälfte bekommen - mit Aussicht auf mehr.

"Gojo", zwei Tage vor seinem Match noch im Finale von Genf, widersprach einer angeblich bekannten Verletzung. Er wurde am Sonntag, also zwischen Genf und seinem Turnierbeginn, auch in Paris beim Training ohne Probleme gesichtet.

Ausbaufähige Regelung

Die 2018 in Kraft getretene Grand-Slam-Regel ist eigentlich eine gute Sache. Dennoch ist und bleibt es oft schwierig, einem Spieler eine vorherige Verletzung nachzuweisen. Oder: Die Tatsache, dass er nicht in der Lage sei, sich durch ein Match durchzufighten oder es zu gewinnen - schließlich reden wir hier von einem besonderen Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier, bei dem man vielleicht auch angeschlagen alles geben will.

Was aber, wenn einem Spieler am Abend vor dem Spiel der Kreislauf wegkippt? Oder kurz vor Beginn des Spiels, beim Einspielen, oder erst in Satz eins? Was tun, wenn der Rücken zwickt - aber sich erst während des Matches verschlimmert, sodass ein Weiterspielen ein Risiko für die nächsten Wochen darstellen würde?

Rafael Nadal hat es im Vorjahr bei den Australian Open schön gesagt. Auf die Frage, ob er nach seiner Verletzung schmerzfrei sei, antwortete er: "Ich habe keine Verletzung, wenn Sie das meinen. Schmerzfrei... das ist Jahre her" Denn jeder Spieler hat ständig seine Zipperlein.

Gojowczyk ist nach Mischa Zverev der zweite Akteur, der ein Strafgeld hinlegen muss. Zverev musste im Januar bei den Australian Open mehr als 35.000 Euro zahlen, weil er angeblich angeschlagen in seine Partie gegen Hyeon Chung gegangen war. Der Hamburger hatte zwar mit Schulterproblemen zu kämpfen, gab in diesem Match jedoch wegen Unwohlseins auf.

Wurden an Zverev und Gojowczyk zwei Exempel statuiert?

Was deutlich wird: Die eigentlich gut gedachte Regel hat (noch) ihre Tücken. Eine Idee zur Abhilfe: Wieso zahlt man dem Spieler, der rauszieht, nicht das volle Preisgeld (wie es die ATP bei ihren Turnieren bereits macht) - und dem Lucky Loser lediglich eine Aufwandsentschädigung? Wobei selbst diese, das Gesamtpreisgeld betrachtet (in Paris 39,2 Mio Euro!), durchaus etwas höher ausfallen könnte dürfte...

Es wäre für alle eine Win-Win-Situation: Der Lucky Loser hätte neben dem Geld aus der Quali die Chance auf das vielleicht größte Match seiner Karriere - bei einem Auftritt in einem Grand-Slam-Hauptfeld! Und auch kohlemäßig im Falle eines Sieges die Chance auf mehr, wie der Argentinier Marco Trungelliti, der mit 80.000 Euro aus Paris abreiste.

Der weitere Vorteil: Einen Grund für einen angeschlagenen Akteur, tatsächlich chancenlos und nur der Kohle wegen anzutreten, gäbe es dann definitiv nicht mehr. Und Zweifelsfälle oder möglicherweise statuierte Exempel wie bei den Herren Zverev und Gojowczyk wären vom Tisch.