French Open 2018: TV-Übertragung, Livestream, Infos zum Spielplan und Auslosung

Die 117. French Open stehen vor der Tür! Vom 27. Mai bis zum 10. Juni 2018 steigt im Stade Roland Garros in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. SPOX hat für euch alle wichtigen Informationen zum Tennisturnier: Termine, Zeitplan, TV-Programm, Preisgeld, Ticketpreise und Rekordsieger.

Die French Open sind neben den Australian Open, Wimbledon und den US Open eines von vier Grand-Slam-Turnieren im Kalenderjahr - und somit eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Ausgetragen wird der Wettbewerb, der das einzige Sandplatz-Turnier der Serie darstellt, seit 1891 in Paris.

TV und Stream: Wo kann ich die French Open live sehen?

Auch in diesem Jahr hat sich Eurosport die Übertragungsrechte am Turnier aus Paris gesichert. Der TV-Sender überträgt das Turnier von der Qualifikation (21. bis 25. Mai) bis zum Herren-Finale am 10. Juni live im Fernsehen sowie per Stream im Eurosport Player.

Dort können die Fans das Turnier in Eigenregie verfolgen, mit Zusatzoptionen wie Einblendungen von Echtzeitstatistiken, einer Rückblick-Option und Live-Meldungen von anderen Courts.

French Open live im TV French Open im Livestream Eurosport Eurosport Player

Gibt es einen Liveticker zu den French Open?

Wer das Geschehen in Paris nicht in Bewegtbilden verfolgen kann, der hat die Möglichkeit mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden zu bleiben.

SPOX tickert die Spiele der deutschen, österreichischen und schweizerischen Teilnehmer sowie ausgewählte Matches der Topspieler. Hier geht's zum Livekalender.

Der Zeitplan der French Open 2018:

Qualifikation

Datum Uhrzeit Event Montag, 21.5.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 1 Dienstag, 22.5.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 2 Mittwoch, 23.5.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 3 Donnerstag, 24.5.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 4 Freitag, 25.5.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 5

Hauptturnier

Datum Uhrzeit Event Sonntag, 27.5.2018 ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Montag, 28.5.2018 ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 29.5.2018 ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 30.5.2018 ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 31.5.2018 ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 1.6.2018 ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 2.6.2018 ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 3.6.2018 ab 11 Uhr 4. Runde Herren und Damen Montag, 4.6.2018 ab 11 Uhr 4. Runde Herren und Damen Dienstag, 5.6.2018 ab 14 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 6.6.2018 ab 11 Uhr Viertelfinale Herren und Damen, Halbfinale Mixed Donnerstag, 7.6.2018 ab 11 Uhr Halbfinale Damen, HF Herren-Doppel, Finale Mixed Freitag 8.6.2018 ab 11 Uhr Halbfinale Herren, Halbfinale Damen-Doppel Samstag, 9.6.2018 ab 15 Uhr Finale Damen, Finale Herren-Doppel Sonntag, 10.6.2018 ab 12 Uhr Finale Herren, Finale Damen-Doppel

French Open: Wann findet die Auslosung statt?

Bei der Auslosung gibt es in diesem Jahr eine Änderung: Der Spielplan wird nicht wie normalerweise am Freitagmittag, sondern bereits am Donnerstag, den 24. Mai um 19 Uhr ermittelt. Ort der Auslosung ist die Orangery, eine Gebäude des botanischen Gartens direkt neben der Anlage von Roland Garros.

Wie viel Preisgeld gibt es bei den French Open zu gewinnen?

Bei den French Open erhalten Damen und Herren die gleichen Preisgelder. Insgesamt werden 2018 39,2 Millionen Euro ausgeschüttet, das ist ein Anstieg von fast zehn Prozent zum Vorjahr.

Männer/Damen-Einzel Preisgeld Steigerung zum Vorjahr Sieg 2.200.000 Euro 4,76 Prozent Finale 1.120.000 Euro 5,66 Prozent Halbfinale 560.000 Euro 5,66 Prozent Viertelfinale 380.000 Euro 11,76 Prozent Achtelfinale 222.000 Euro 11 Prozent 3. Runde 130.000 Euro 10,17 Prozent 2. Runde 79.000 Euro 12,86 Prozent 1. Runde 40.000 Euro 14,29 Prozent

Für das Überstehen der Qualifikation winken den Spielern 6.000 (1. Runde), 11.000 (2. Runde) und 21.000 Euro (3. Runde).

Wer nimmt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil?

Deutschland

Der DTB schickt insgesamt 15 Spielerinnen und Spieler in Paris an den Start. Bei den Damen sind neben Julia Görges und Angelique Kerber auch Carina Witthöft, Tatjana Maria, Mona Barthel, Andrea Petkovic und Laura Siegemund dabei.

Die Delegation der Herren wird angeführt vom an 3 gesetzten Alexander Zverev. Des Weiteren schlagen Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Maximillian Marterer, Florian Mayer und Cedrik-Marcel Stebe in Roland Garros auf.

Österreich

Österreich ist in Paris nur zweifach vertreten: Dominic Thiem, der an Nummer 6 gesetzt ist, darf als Hoffnungsträger des ÖTV bezeichnet werden. Ebenso dabei ist der 31-Jährige Andreas Haider-Maurer.

Schweiz

Die Eidgenossen haben im Hauptfeld der Herren mit Stan Wawrinka nur einen Mann auf der Meldeliste - der konnte das Turnier 2015 gewinnen und wird in der Setzliste auf Rang 20 geführt. Dafür greifen ab dem 27. Mai gleich drei Damen aus der Schweiz ins Geschehen ein: Timea Bacsinszky, Belinda Bencic und Stefanie Vögele sind am Start.

Wer sind die Favoriten bei den French Open 2018?

Bei den Herren geht der Weg zum Titel auf der Pariser Asche - mal wieder - nur über Rafa Nadal. Der Spanier, der im vergangenen Jahr mit einer Machtdemonstration gegen Stan Wawrinka seinen 10. Titel in Roland Garros holte, geht auch 2018 als haushoher Favorit ins Rennen.

Den Titel nicht streitig machen wird ihm Roger Federer, der 2018 auf die komplette Sandplatz-Saison verzichtet. Auch bei Andy Murray, der nach seiner langwierigen Hüftverletzung auf der Teilnehmerliste steht, wird gemunkelt, der Schotte könne sich auf Anraten seiner Ärzte wieder zurückziehen.

Bei den Damen ist das Feld offen wie selten. Die Weltranglistenerste Simon Halep macht sich ebenso Hoffnungen auf den Sieg wie Titelverteidigerin Jelena Ostapenko, die an der 6 gesetzt ist. Ein großes Comeback könnte Serena Williams geben, die nach der Geburt ihrer Tochter im September im Frühjahr auf die WTA-Tour zurückgekehrt ist und nach ihrem Sieg bei den Australian Open 2017 erstmals wieder ein Grand-Slam-Turnier spielen könnte.

© getty

Wer sind die Titelverteidiger bei den French Open 2017?

Disziplin Name Nation Herreneinzel Rafael Nadal Spanien Dameneinzel Jelena Ostapenko Lettland Herren-Doppel Ryan Harrison / Michael Venus USA / Neuseeland Damen-Doppel Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova USA / Tschechien Mixed Gabriela Dabrowski / Rohan Bopanna Kanada / Indien

Wer hat am häufigsten die French Open im Herreneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel Rafael Nadal Spanien 10 Max Decugis Frankreich 8 Björn Borg Schweden 6 Henri Cochet Frankreich 5

Wer hat am häufigsten die French Open im Dameneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel Chris Evert USA 7 Suzanne Lenglen Frankreich 6 Steffi Graf Deutschland 6 Francoise Masson Frankreich 5 Margaret Court Australien 5

Wie viel kosten Tickets für die French Open 2017?

Court Philippe Chartrier: 65 bis 325 Euro

Court Suzanne Lenglen: 60 bis 270 Euro

Court Nr. 1: 50 bis 120 Euro

Nebenplätze: 20 bis 35 Euro