"La Decima": Nadal bleibt in Paris auf Kurs

Mittwoch, 31.05.2017

Für den an Position vier gesetzten Nadal war es der 74. Sieg im 76. Spiel im Stade Roland Garros seit 2005. Im Match um den Sprung ins Achtelfinale trifft der 14-malige Grand-Slam-Sieger am Freitag auf den Georgier Nikoloz Basilashvili. Einen Tag später feiert "Rafa" seinen 31. Geburtstag.

Nadal könnte am Bois de Boulogne seinen zehnten Paris-Titel holen. Es wäre eine historische Leistung, denn in der Open Era seit 1968 ist es noch keinem Profi gelungen, ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen.

Derzeit teilt sich Linkshänder Nadal den Rekord mit Martina Navratilova. Die gebürtige Tschechin hatte in Wimbledon zwischen 1978 und 1990 insgesamt neunmal triumphiert.

