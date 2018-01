Marterer besiegt Stebe - Witthöft verliert in Runde eins

Maximilian Marterer hat in Melbourne zum ersten Mal in seiner Karriere ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Carina Witthöft ist bei den Australian Open dagegen ausgeschieden.

Marterer (Nürnberg) gewann das Duell der deutschen Linkshänder gegen Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) mit 6:0, 6:3, 6:4. Marterer hatte erst im vergangenen September sein Grand-Slam-Debüt in New York gegeben.

Der Weltranglisten-94. zog damit als erster von insgesamt zehn deutschen Spielern im Herreneinzel in die zweite Runde ein. Dort trifft Marterer auf den Spanier Fernando Verdasco, Halbfinalist von 2009. Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 27) und Dustin Brown (Winsen/Aller) waren am Montag jeweils in fünf Sätzen ausgeschieden.

Witthöft verspielte beim 5:7, 3:6 gegen Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 8) eine 5:3-Führung und schied bei ihrer fünften Teilnahme in Melbourne zum dritten Mal nach ihrem Auftaktmatch aus. Am Montag hatten Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 12) und Mona Barthel (Neumünster) die zweite Runde erreicht. Insgesamt stehen sieben deutsche Spielerinnen im Hauptfeld des ersten Majors der Saison.